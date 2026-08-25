به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بلوار شهید پرکار مراغه با اعتبار ۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال و به طول ۳ کیلومتر صبح سه‌شنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

مهم‌ترین اهداف از اجرای این پروژه شهری در مراغه، تسهیل حمل‌ونقل و روان‌سازی ترافیک، ایجاد مسیر دسترسی دوم با رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و تسهیل دسترسی به شهرک‌ها و اماکن مختلف مراغه است.

همچنین در ادامه این مراسم، ۱۲ دستگاه اتوبوس شهری جدید مراغه با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مراغه رونمایی شد.

این اتوبوس‌های جدید با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و در خدمت توسعه حمل‌ونقل شهری مراغه قرار گرفتند.