  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

بلوار شهید پرکار مراغه به بهره‌برداری رسید

بلوار شهید پرکار مراغه به بهره‌برداری رسید

مراغه- آیین افتتاح و بهره‌برداری از بلوار شهید پرکار (کمربندی غربی مراغه) و رونمایی از ۱۲ دستگاه اتوبوس شهری در مراغه با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بلوار شهید پرکار مراغه با اعتبار ۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال و به طول ۳ کیلومتر صبح سه‌شنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

مهم‌ترین اهداف از اجرای این پروژه شهری در مراغه، تسهیل حمل‌ونقل و روان‌سازی ترافیک، ایجاد مسیر دسترسی دوم با رویکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و تسهیل دسترسی به شهرک‌ها و اماکن مختلف مراغه است.

همچنین در ادامه این مراسم، ۱۲ دستگاه اتوبوس شهری جدید مراغه با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مراغه رونمایی شد.

این اتوبوس‌های جدید با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و در خدمت توسعه حمل‌ونقل شهری مراغه قرار گرفتند.

بلوار شهید پرکار مراغه به بهره‌برداری رسید

کد مطلب 6927138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها