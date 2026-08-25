به گزارش خبرنگار مهر، زهیر عثمان الجعید از علمای لبنان صبح سهشنبه در همایش بینالمللی وحدت اسلامی که در مرکز بزرگ اسلامی کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی اظهار کرد: سخن گفتن درباره وحدت در سرزمینی که مردم آن با فرهنگ و اندیشه وحدت اسلامی آشنا هستند، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است.
وی با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت افزود: پیامبر اسلام (ص) محور اتحاد امت اسلامی است و مسلمانان باید با بازگشت به آموزههای قرآن و سیره پیامبر، زمینه تقویت همبستگی و انسجام میان خود را فراهم کنند.
این عالم لبنانی با اشاره به سابقه تلاش علمای شیعه و اهل سنت برای تقویت وحدت بیان کرد: در دوره معاصر نیز علمای مذاهب اسلامی در مسیر نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر گامهای مهمی برداشتهاند و امام خمینی (ره) از چهرههای برجسته این جریان بود که بر اتحاد مسلمانان تأکید ویژه داشت.
الجعید با اشاره به شکلگیری جریانهای مقاومت در منطقه گفت: دشمن صهیونیستی در سالهای گذشته بارها نشان داده است که شیعه و سنی برای آن تفاوتی ندارند و هر دو گروه مسلمان را هدف قرار میدهد؛ از این رو مسلمانان نیز باید در برابر دشمن مشترک، با وحدت و همبستگی ایستادگی کنند.
وی ادامه داد: هنگامی که رژیم صهیونیستی به مناطق و شخصیتهای اهل سنت حمله میکند، مسلمانان شیعه و اهل سنت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات مذهبی برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی استفاده کند.
این عالم لبنانی با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره وحدت اسلامی اظهار کرد: هنگامی که موضوع تشکیل و تقویت جریانهای مقاومت مطرح شد، امام خمینی (ره) بر ضرورت حرکت مشترک شیعه و اهل سنت در یک مسیر تأکید کرد و از اقدامات وحدتآفرین حمایت کرد.
الجعید با اشاره به تجربه لبنان افزود: در جریان مقاومت لبنان، نیروهای شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند و این همکاری نشان داد که وحدت اسلامی میتواند به قدرتی مؤثر در برابر اشغالگری و تجاوز تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: خون شهدای شیعه و اهل سنت در مسیر مقابله با دشمن درهم آمیخته است و این همبستگی یکی از عوامل مهم موفقیت جریان مقاومت در منطقه بوده است.
این عالم لبنانی با قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از جریانهای مقاومت در منطقه گفت: حمایتهای جمهوری اسلامی از مسلمانان، محدود به یک مذهب نبوده و در لبنان میان نیروهای شیعه و اهل سنت تفاوتی قائل نشده است.
وی افزود: همانگونه که از نیروهای حزبالله در جنوب لبنان حمایت شد، نیروهای مقاومت اهل سنت نیز مورد حمایت قرار گرفتند و این رویکرد نشان داد که معیار اصلی، اسلام و دفاع از مسلمانان و مقابله با اشغالگری و ظلم است.
الجعید همچنین با اشاره به حمایت از مقاومت فلسطین تصریح کرد: بخش مهمی از نیروهای مقاومت فلسطین را مسلمانان اهل سنت تشکیل میدهند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آنان نیز رویکردی مبتنی بر وحدت اسلامی داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه لبنان و فلسطین نشان داده است که مسلمانان زمانی میتوانند در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند که اختلافات مذهبی را کنار گذاشته و بر اصول مشترک اسلامی و منافع امت اسلامی تمرکز کنند.
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