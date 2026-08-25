درخواست مبلغ مرخصی زایمان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه دریافت مبلغ دوره مرخصی استعلاجی، نیازمند طرح و بررسی استراحت در مراجع پزشکی معتمد سازمان است، ثبت به‌ موقع درخواست برای این موضوع، موجب تسریع در پرداخت حقوق ایام مذکور می‏‌شود.

بنابراین به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی توصیه می‏‌شود پس از دریافت گواهی استراحت پزشکی یا مدارک مربوط به مرخصی زایمان، نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری گواهی پزشک معالج در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.

در این راستا بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی و در منوی بیمه‌‏شدگان - حمایت‏‌های کوتاه‌مدت - دریافت مبلغ دوره مرخصی استعلاجی، درخواست مربوطه را ثبت کنند.

همچنین امکان ثبت درخواست مربوط به پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی و منوی بیمه‏‌شدگان - حمایت‏‌های کوتاه‌مدت - پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان امکانپذیر است.