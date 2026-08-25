درخواست مبلغ مرخصی زایمان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه دریافت مبلغ دوره مرخصی استعلاجی، نیازمند طرح و بررسی استراحت در مراجع پزشکی معتمد سازمان است، ثبت به موقع درخواست برای این موضوع، موجب تسریع در پرداخت حقوق ایام مذکور میشود.
بنابراین به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی توصیه میشود پس از دریافت گواهی استراحت پزشکی یا مدارک مربوط به مرخصی زایمان، نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری گواهی پزشک معالج در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.
در این راستا بیمهشدگان میتوانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی و در منوی بیمهشدگان - حمایتهای کوتاهمدت - دریافت مبلغ دوره مرخصی استعلاجی، درخواست مربوطه را ثبت کنند.
همچنین امکان ثبت درخواست مربوط به پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی و منوی بیمهشدگان - حمایتهای کوتاهمدت - پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان امکانپذیر است.
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