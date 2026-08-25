به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی صبح سه شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان همدان با حضور وزیر راه با اشاره به اجرای نهضت ملی مسکن در ۲ بخش شهری و روستایی افزود: در بخش شهری ۱۰ هزار و ۸۴۶ واحد در قالب بنیادساخت و انبوه‌سازی و ۶ هزار و ۱۳۹ واحد نیز در قالب گروه‌های ساخت در سطح استان همدان در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان ادامه داد: در بخش روستایی نیز ۲۲ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن احداث و بهره‌برداری شده است که در مجموع تعداد واحدهای تعریف‌شده در قالب نهضت ملی مسکن استان به ۳۹ هزار و ۳۱۸ واحد می‌رسد.

مقاوم‌سازی ۷۲ درصد واحدهای روستایی همدان

رضایی با اشاره به سابقه فعالیت بنیاد مسکن در حوزه بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی گفت: بنیاد مسکن از سال ۱۳۸۵ و در اجرای سیاست‌های ابلاغی روند بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی را در استان دنبال کرده و تاکنون اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۶۵ هزار و ۳۰۱ واحد مسکن روستایی استان همدان حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد مقاوم‌سازی شده است که بخش قابل توجهی از این اقدامات در سال‌های اخیر و در قالب طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن انجام گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار همدان گفت: مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی استاندار است و وی همواره بر تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار تاکید دارد.

رضایی افزود: استاندار همدان با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها یک روز در هفته را به موضوع مسکن اختصاص داده‌اند و این پیگیری مستمر، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان داشته است.

وی همچنین اجرای سیاست فازبندی پروژه‌های مسکن را از اقدامات موثر در تسریع روند اجرا دانست و گفت: این رویکرد با حمایت و راهبری مدیریت استان در پروژه‌های مسکن همدان اجرایی شده و زمینه را برای پیشرفت بهتر پروژه‌ها فراهم کرده است.

استقبال متقاضیان از پروژه کوی پرواز

رضایی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه کوی پرواز همدان، این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مسکن استان عنوان کرد و گفت: در فراخوان انجام‌شده از میان ۲ هزار و ۴۹۵ متقاضی که آورده خود را تا سقف ۴۱۰ میلیون تومان تکمیل کرده بودند، یک هزار و ۶۲۳ متقاضی برای ادامه فرآیند و افزایش آورده تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان استقبال کردند.

وی ادامه داد: فرآیند انتخاب واحد در این پروژه آغاز شده و براساس آخرین آمار تاکنون ۱۲۵ نفر واحدهای خود را انتخاب کرده‌اند و به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۵ نفر در حال انجام فرآیند انتخاب واحد هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان در ادامه بر ضرورت حمایت‌های بیشتر برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها نیازمند مساعدت و حمایت وزارت راه و شهرسازی هستیم و پیشنهادهای تکمیلی استان نیز در این زمینه ارائه خواهد شد.

رضایی با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از متقاضیان مسکن اظهار کرد: افزایش سقف تسهیلات، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را شتاب بخشد.

وی با تقدیر از حمایت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی افزود: در شرایطی که توان اقتصادی خانوارها کاهش یافته حمایت‌های دولت از متقاضیان مسکن می‌تواند نقش مهمی در تکمیل پروژه‌ها و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان همچنین به راه‌اندازی «پویش سرپناه» از سوی استاندار اشاره کرد و گفت: علاوه بر بندهای حمایتی پیش‌بینی‌شده برای تامین مسکن دهک‌های یک تا چهار، استاندار همدان نیز یک بند حمایتی دیگر به این مجموعه اضافه کرده‌اند که اقدامی ارزشمند در حمایت از اقشار کم‌برخوردار است.

رضایی در پایان با اشاره به اجرای پروژه «خانه امید» ویژه اقشار کم‌درآمد در استان، بیان کرد: امیدواریم با حضور وزیر راه و شهرسازی امکان بازدید از این پروژه در شهر همدان فراهم شود.