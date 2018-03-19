مازیچال گازرسانی نشود/ توقف تخریب کارخانه حریربافی

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مازی‌چال قطعه‌ای از کلاردشت است، بر پیگیری‌های انجام شده اشاره کرد و افزود: متأسفانه طرح سوال ما از وزیر کشور برای پاسخگویی به این امر که به چه استنادی آنجا شورا تشکیل داده شد، در این هفته انجام نشد.

وی با بیان اینکه مگر مرتع، شورا و دهیار دارد، این کار را اشتباه برشمرد و افزود: عده‌ای با وضع مالی خوب می‌خواهند آنجا ویلاهای آنچنانی بسازند اما قرار بود که دامدار دام خود را ایام زمستان به پایین‌دست و تابستان به بالادست آورد.

وی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از گازرسانی برای این مسیر است، خاطرنشان کرد: امیدوارم این امر اشتباه باشد چراکه این مورد نباید به‌هیچ عنوان اتفاق افتد و اگر مسئولی پیگیر امر نباشد، من مجبور هستم به مردم بگویم که خودتان از حریم خودتان دفاع کنید.

احمدی لاشکی با بیان اینکه معیار قانون است و باید در مدار آن حرکت کرد، افزود: اما اگر ببینیم در این مسیر اقدامی قرار گرفته است که باعث نابودی انفال و بیت‌المال می‌شود و عده‌ای خلاف قانون رفتار کنند باید بایستیم.

وی با درخواست از دادستان شهر برای ورود به این قضیه به‌عنوان مدعی‌العموم گفت: نباید اجازه دهیم که اتفاق نامبارکی رخ دهد زیرا مسئولیم و این هم نوعی از امر به معروف و نهی از منکر است که باید بیان شود.

نماینده مردم چالوس با تأکید بر اینکه ما موظف به دفاع از میراث فرهنگی خود هستیم و این میراث مجانی به دست ما نرسیده است، ادامه داد: دیگران کاشتند و ما خوردیم اما ما قرار است برای نسل بعد چه بکاریم؟ آیا افتخار نمی‌کنید که جام زرین کلاردشت را می‌بینید و ریشه و هویت دارید؟

وی با بیان اینکه در صحبت با رئیس کمیسیون فرهنگ، ورزش و سنای فرانسه به ریشه هفت هزارساله خود افتخار می‌کردم، افزود: امروز امارات به دنبال چیزی ۴۰ ساله است تا به‌عنوان میراث فرهنگی‌اش معرفی کند اما من چطور به خودم اجازه دهم که کارخانه حریربافی که آبروی شهرستان من است به آسانی تخریب شود؛ این بی‌انصافی نیست؟

احمدی لاشکی با ابراز امیدواری بر پیگیری مسئله با تدبیر مسئولان شهرستان، استان و ملی و شخص مونسان، به‌عنوان معاون رئیس جمهور، افزود: باید مسئله مشخص شود؛ اگر موضوع میراث فرهنگی نیست که سجده شکر بجای می‌آوریم اما اگر میراث فرهنگی بود، این آسیب است.

وی با بیان اینکه چهار هزار نفر در کارخانه حریربافی کار می‌کردند و امروز نوادگانشان امکانات و بیمه آن را استفاده می‌کنند، گفت: چطور می‌توان همه را نابود کرد و اگر خیابان هم باشد خیابانی است که روی مردم ساخته شده و من بنا ندارم روی جنازه‌های مردمی که در گذشته برای من زحمت کشیده‌اند راه بروم و به‌همین خاطر نیاز به پیگیری جدی در قالب قانون است.