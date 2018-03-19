آئین معنوی اعتکاف در ۱۴ مسجد رباط کریم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تولایی پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم معنوی و روحانی اعتکاف در سال جاری در ۱۴ مسجد شهری و روستایی این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: به همین لحاظ طبق هماهنگی های شده، علاقه مندان می توانند با حضور در مساجد و برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف همان مسجد ثبت نام و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۶۲۱۵۱۲۰ تماس بگیرند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم در ادامه گفت: این مراسم سحرگاه ۱۱ فروردین جاری تا غروب ۱۳ فروردین‌ماه به مدت سه روز برگزار می‌شود.

تولائی، با اشاره با اسامی مساجد برگزارکننده مراسم معنوی اعتکاف، تصریح کرد: مساجد سیدالشهدا(ع) رباط کریم ویژه خواهران، حضرت ابوالفضل(ع) ویژه دانش آموزی، رسول الله شهرک آبشناسان، علی ابن ابیطالب(ع) روستای انجم آباد، فاطمیه(س) روستای شترخوار، صاحب الزمان(عج) و حضرت رقیه(س)‌ نصیرشهر، امام علی(ع) و امام جوادالائمه(ع) پرند، جامع روستای منجیل آباد، علی ابن ابیطالب(ع) پرندک، موسی بن جعفر(ع)، امام حسن مجتبی(ع) وصاحب الزمان(عج) الارد برای پذیرایی از معتکفان در نظر گرفته شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم اظهار داشت: برنامه‌هایی از جمله سخنرانی، مشاوره، پاسخ به شبهادت دینی، بیان احکام، اقامه نماز جماعت، دعا و نیایش، قرائت قرآن به صورت دسته جمعی، با قرآن در زلال اعتکاف، حلقه های معرفتی، گفتمان دینی، مسابقه، اهدا جوایز و مداحی طی مراسم معنوی اعتکاف برگزار می شود.