به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از ستاد راهیان نور اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشور ما یک کشور پر حادثه است، در سال گذشته چندین حادثه طبیعی در نقاط مختلف به وقوع پیوست. در همین راستا سازمان هلال احمر وظیفه دارد تا در چنین شرایطی در کنار مردم باشد تا بتواند آلام آنها را تسکین دهد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر تلاش کرده تا در ایام تعطیلات نوروز لحظات خوب و خوشی را برای مردم فراهم کند، افزود: وضعیت پایگاه های امداد و نجات ما در سراسر کشور بسیار خوب است؛ به همین منظور یک هزار و ۳۵۰ پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در سال ۹۷ به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: در مبادی ورودی شهرها نیز یک هزار پایگاه فرهنگی اجتماعی توسط سازمان جوانان برپا شده تا بتوانند رفتار ترافیکی رانندگان را اصلاح و به مردم در کاهش خطرات و تسکین آلام کمک کنند.

پیوندی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد امدادی در درجه اول به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، وظایف بسیار زیادی را در جهان و منطقه به عهده دارد.

وی بیان کرد: در طول چند ماه گذشته مشکلات متعددی از زلزله کرمانشاه و کرمان گرفته تا سقوط هواپیماها را داشتیم، در کوران همه این حوادث سازمان هلال احمر همواره به عنوان منجی و نخستین کمک کننده در رفع نیازهای مصدومان حضور داشته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور ادامه داد: مشکلات بسیار زیادی در بحث امداد و نجات و مسائل فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و هلال احمر نیز در این زمینه وظایف زیادی را بر عهده دارد؛ رفع این مشکلات با حضور، مشارکت و همراهی مردم محقق می شود.

به گفته پیوندی، سابقه ۹۳ ساله هلال احمر در ایران و وجود یک جمعیت توانمند و پرقدرت باعث شده تا فعالیت های بسیاری از سوی این سازمان در عرصه های مختلف انجام پذیرد.