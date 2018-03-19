تردد در محور میامی-سبزوار برقرار شد/تردد پرحجم در مسیر تهران-مشهد

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور تهران-گرمسار مرگ دو سرنشین این خودرو را رقم زد، گفت: این حادثه به دلیل بی‌توجهی راننده به جلو اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در جاده‌های یک‌طرفه خستگی و خواب‌آلودگی اغلب واژگونی خودرو را به دنبال دارد و استراحت به‌موقع برای رانندگان توصیه می‌شود.

وی افزود: صبح دوشنبه برخورد تریلی به ۱۶ خودرو در کیلومتر ۶۴ میامی-سبزوار منجر به مصدوم شدن دو نفر شد که با تلاش پلیس‌راه و عوامل راهداری این محور به‌طور کامل بازگشایی و تردد در آن برقرار است.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان با بیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث تلخ جلوگیری می‌کند، گفت: از رانندگان تقاضا داریم به‌محض احساس خستگی و خواب‌آلودگی بلافاصله در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.

خسروجردی اضافه کرد: هم‌اکنون در مسیر تهران-مشهد شاهد تردد پرحجم اما روان خودروها هستیم که از همه رانندگان تقاضا داریم در این محور با رعایت فاصله طولی و سرعت مناسب تردد کنند.

از ابتدای طرح ترافیکی نوروزی تاکنون در مجموع ۴۵ حادثه در محورهای استان سمنان به وقوع پیوسته است.

۲۸۶ سانحه فوتی، جرحی و خسارتی در طی ایام نوروز ۹۶ به وقوع پیوست و ۲۸ نفر در محورهای استان سمنان جان باختند.