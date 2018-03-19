صدور مجوز نمایش ۳ فیلم در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه ۲۱ اسفندماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد برای فیلم های «ایتالیا ایتالیا» به تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده و کارگردانی کاوه صباغ زاده، «ملی و راه های نرفته اش» به تهیه کنندگی محمد نیک بین و کارگردانی تهمینه میلانی و «دخترعمو پسرعمو» به تهیه کنندگی محمود غلامی و کارگردانی روح انگیز شمس پروانه نمایش خانگی صادر کرد.

همچنین در این جلسه با نمایش سریال «گلشیفته» قسمت ۴و ۵ به تهیه کنندگی علی اکبر قائنی نجفی و کارگردانی بهروز شعیبی موافقت شد.

در جلسه ۲۱ اسفند با عرضه ۲ عنوان فیلم خارجی، ۴ عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و ۱۰ عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.