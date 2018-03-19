سرپرست دانشگاه شهرکرد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی با صدور حکمی، سعید کریمی دهکردی را به سمت «سرپرست دانشگاه شهرکرد» منصوب کرد.

سعید کریمی دهکردی متولد ۱۳۴۵ شهر کرد و فارغ التحصیل رشته علوم دامی از دانشگاه تربیت مدرس و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه شهر کرد است.

وی تاکنون در آن دانشگاه مسئولیت های مختلفی از جمله مدیرگروه، معاون فرهنگی و اجتماعی و قبل از انتصاب، معاون دانشجویی دانشگاه را عهده دار بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه جداگانه ای با پذیرش استعفای شایان شامحمدی، رئیس پیشین دانشگاه شهرکرد، از خدمات وی در دوران تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.