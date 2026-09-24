محمد نوذری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به اتفاق جمعی از مدیران از پروژه انتقال آب بازدید داشتیم که بخش مهمی از آن در اختیار اوقاف قرار دارد.
وی افزود: تفاهمنامه مربوط به این بخش در حضور رئیسجمهور به امضا رسیده و بخش دوم پروژه که از مهرگان به سمت آبیک است، در حوزه کاری شرکت آب منطقهای استان قرار دارد.
استاندار قزوین با اشاره به برنامه تأمین مالی این پروژه گفت: امسال تلاش میکنیم یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ به این پروژه تزریق کنیم و این موضوع در حال پیگیری است.
نوذری ادامه داد: بخشی از پیشرفت پروژه به تأمین اعتبارات وابسته است و تلاش میکنیم با تأمین منابع مورد نیاز، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار و به امید خدا بتوانیم در اوایل سال آینده آب را به مهرگان برسانیم.
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