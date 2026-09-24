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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

نوذری: ۱.۵ همت از محل ماده ۵۶ به پروژه انتقال آب تزریق می‌کنیم

نوذری: ۱.۵ همت از محل ماده ۵۶ به پروژه انتقال آب تزریق می‌کنیم

قزوین- استاندار قزوین گفت: امسال تلاش می‌کنیم یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ به پروژه انتقال آب اختصاص دهیم تا در صورت تأمین اعتبار، آب در اوایل سال آینده به مهرگان برسد.

محمد نوذری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به اتفاق جمعی از مدیران از پروژه انتقال آب بازدید داشتیم که بخش مهمی از آن در اختیار اوقاف قرار دارد.

وی افزود: تفاهم‌نامه مربوط به این بخش در حضور رئیس‌جمهور به امضا رسیده و بخش دوم پروژه که از مهرگان به سمت آبیک است، در حوزه کاری شرکت آب منطقه‌ای استان قرار دارد.

استاندار قزوین با اشاره به برنامه تأمین مالی این پروژه گفت: امسال تلاش می‌کنیم یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ به این پروژه تزریق کنیم و این موضوع در حال پیگیری است.

نوذری ادامه داد: بخشی از پیشرفت پروژه به تأمین اعتبارات وابسته است و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مورد نیاز، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار و به امید خدا بتوانیم در اوایل سال آینده آب را به مهرگان برسانیم.

کد مطلب 6957491

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