اجرا ۱۶۸۰ برنامه محتوایی با حضور معتکفین در مساجد استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده بعد از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت مناسبت های ماه پر فضیلت رجب المرجب و برپایی سنت نبوی اعتکاف، به اعلام برنامه های این اداره کل در مساجد جامع با حضور معتکفین پرداخت و اظهار داشت: مراسم اعتکاف ایام البیض در ۵۰۰ مسجد جامع، به سازماندهی ۹۸۵ نفر از مبلغین اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۷۰ درصد را مبلغین و ۳۰ درصد را خواهران مبلغه تشکیل می دهند.

نوری زاده در ادامه از اجرای ۲۰۰ گفتمان دینی و جلسه پرسش و پاسخ برای جوانان، طلاب و دانشجویان معتکف خبر داد و افزود: ۱۳۰ حلقه معرفتی با موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، سواد رسانه و آسیب های اجتماعی، با حضور معتکفین، برگزار و نیز ۵۰ مبلغ متخصص برای ارائه مشاوره دینی و موضوعاتی نظیر کاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با فرق و ادیان به مساجد محل اعتکاف اعزام می شوند.

برپایی مراسم جشن سالروز ولادت حضرت علی بن ابیطالب(ع) در ۱۳ رجب ؛ مراسم سوگواری و عزاداری سالروز وفات عقیله بنی هاشم زینب کبری (س) و قرائت دعای ام داوود در مساجد؛ توزیع اقلام آموزشی و نرم افزاری بین معتکفین؛ سازماندهی و معرفی ۳۰۰ مداح با هماهنگی کانون مداحان استان تهران از دیگر فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران است که حجت الاسلام نوری زاده به آنان اشاره کرد.

مراسم اعتکاف در ایام البیض ماه رجب از ۱۳ تا ۱۵ رجب، مصادف با ۱۱ تا ۱۳ فروردین ۹۷ در ۵۰۰ مسجد جامع استان تهران برگزار می شود.