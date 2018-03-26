انسداد ترافیکی باند شمالی پل کریمخان تا ۱۷فروردین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس مهدی پورشاسب با بیان آنکه عملیات نوسازی و تغییر وضعیت عرشه در باند شرق به غرب پل کریمخان از شامگاه بیست و نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، افزود: انسداد ترافیکی باند شمالی پل کریمخان با مساعدت پلیس راهور تهران بزرگ تا هفدهم فروردین ماه سال جاری ادامه دارد و از این رو عملیات نوسازی عرشه به صورت ۲۴ ساعته و طی ۳ شیفت کاری در جریان خواهد بود.

وی تراش کامل روکش اپوکسی عرشه با استفاده همزمان از ماشین آلات مختلف تراش آسفالت و خاکبرداری پشت کوله ها را بخشی از اقدامات انجام شده روی عرشه شرق به غرب پل کریمخان دانست و یادآور شد: هم اکنون فعالیت های مختلفی از قبیل نصب صفحه های متصل کننده درزهای طولی و عرضی، برچیدن هندریل های قدیمی و نصب هندریل های استاندارد با استحکام و ارتفاع مناسب، اتصال عرشه های شمالی و جنوبی و در نهایت نصب برش گیرهای فلزی به منظور فراهم کردن شرایط نصب میلگردهای طولی عرشه در جریان است و با توجه به حجم بالای این اقدامات، از شهروندان تهرانی تقاضا می شود تا حد امکان از تردد در مسیر شرق به غرب خیابان کریمخان خودداری کنند.

مدیر گروه تعمیر و مقاوم سازی پل های شهر تهران، همچنین ضمن پوزش از شهروندان ساکن در محلات و معابر همجوار پل کریمخان، اجرای ۲۴ ساعته عملیات عمرانی در این پروژه را با توجه به محدودیت زمان انسداد ترافیکی، امری اجتناب ناپذیر دانست و ابراز امیدواری کرد عرشه شمالی پل کریمخان از دهم فروردین ماه وارد مرحله بتن ریزی شود تا در نهایت شرایط اجرای روکش آسفالت و گشایش مسیر، در روز هفدهم فروردین ماه مهیا گردد.

گفتنی است پل کریمخان یکی از ۷ پل سواره رو فلزی شهر تهران به شمار می آید که به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی زودرس روکش، از کار افتادگی نئوپرن‌ها، عدم ظرفیت مناسب در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله و فرسایش درزهای طولی و عرضی، در حال تبدیل وضعیت به یک پل کامپوزیت بتنی است. مراحل کلی این پروژه شامل حفظ پایه‌ها و شاه‌تیرهای فلزی و احداث یک دال بتنی با ضخامتی حدود ۱۰ سانتیمتر روی عرشه فلزی می باشد. این پروژه اقدامات مختلفی از قبیل تقویت فونداسیون و کوله های بتنی طرفین پل، تقویت شاه تیرها و ستون های فلزی و تعویض نئوپرن ها را پشت سر گذاشته است.