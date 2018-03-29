به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از روز جمعه ۱۰ فروردین ماه با حضور ۳۰۲ جودوکار از ۳۸ کشور به میزبانی گرجستان در تفلیس آغاز می شود. بر همین اسا در روز نخست این مسابقات جودوکاران اوزان ۶۰- و ۶۶- کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم تیم کشورمان نماینده ای ندارد. در وزن ۶۶- کیلوگرم علیرضا خجسته در گام نخست به مصاف «متئو پاریس» از ایتالیا می رود و در صورت پیروزی برابر برنده پیکار لهستان و بلاروس به میدان می رود.در این وزن محمد عباس نژاد دیگر نماینده کشورمان به دلیل برخورد با نماینده رژیم اشغالگر قدس از حضور در مسابقات انصراف داد. در این وزن ۳۰ جودوکار حضور دارند.

شنبه ۱۱ فروردین ماه در روز دوم این رقابتها مبارزات جودوکاران دو وزن ۷۳- کیلوگرم و ۸۱- کیلوگرم برگزار می شود که تیم ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم نماینده ای ندارد. در وزن ۷۳- کیلوگرم که ۳۳ جودوکار وزنکشی کرده اند، سید مهرداد زمانی دور نخست به مصاف «دنیل پاول» از انگلستان می رود و در صورت پیروزی با برنده پیکار گرجستان و بلژیک مبارزه خواهد کرد. محمد محمدی بریمانلو دیگر نماینده کشورمان در این وزن در دور نخست «دیوید لیما» از برزیل را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار قزاقستان و آلمان می رود.

یکشنبه در روز پایانی این مسابقات هم رقابتهای سه وزن ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم برگزار می شود. وحید نوری در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا به مصاف «آبلیان» از ارمنستان می رود و در ادامه جودوکاری از کشور برزیل را پیش رو دارد.

رامین صفویه در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در اولین دیدار «لاشا تاولاری» از گرجستان را پیش رو دارد و سپس به مصاف «فونسکا» نفر هفتم رنکینگ جهانی از پرتغال می رود. این پرتقالی دو مدال نقره و برنز رقابتهای گرنداسلم اکادیر و دوسلدورف را کسب کرده است.

همچنین جواد محجوب ۱۰۰+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، دارد به مصاف «سولان بوستانوف» از روسیه می رود و در صورت برتری با برنده مبارزه اکراین و فرانسه پیکار می کند.