همکاریهای قضایی بین اتحادیه اروپا و ایران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند در محل سازمان همکاری قضایی اتحادیه اروپا (Eurojust) مستقر در لاهه با لادسلاو هامران رئیس این نهاد اروپایی دیدار و گفتگو کرد.

این نهاد بین الدولی در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی فعالیت و همکاری های بین اروپایی و دیگر کشورهای متاثر از این جرایم را تسهیل و پیگیری می کند.

در این دیدار هامران ضمن معرفی تفصیلی نهاد تحت مدیریت خود، اعلام آمادگی کرد در زمینه های مورد نظر طرف ایرانی اعم از تعیین نقطه تماس قضایی با سازمان، تبادل هیات های قضایی، پیگیری پرونده های خاص قضایی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان حقوق، اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان ایرانی همکاری لازم را داشته باشد.

جهانگیری نیز ضمن برشمردن ضرورت همکاری کشورها در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته به آخرین پیشرفت های قضایی در کشورمان اعم از بروز رسانی قوانین وجرم زدایی و همچنین موضوع عضویت در کنوانسیون های مقابله با فساد و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و زیرساخت های داخلی مربوطه اشاره کرد و بر نیاز بخش های قضایی و دانشگاهی کشورمان برای آشنایی با این نهاد تاکید و در این راستا پیشنهادهایی ارائه کرد.

لازم به ذکر است در این نهاد ۲۸ کشور اروپایی (شامل انگلیس) عضویت دارند و با بیش از ٤٢ کشور ارتباط کارشناسی و فنی دارد. سازمان مذکور با داشتن سازوکارهای مختلف همکاری های تخصصی قضایی می تواند همکاری متقابلی با بخش های قضایی و انتظامی کشور در مقابله با جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اشیاء و اموال تاریخی، جرایم رایانه ای، فساد و ... داشته باشد.