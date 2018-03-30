اپلیکیشن پیش بینی طول عمر ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، مدتهاست که انسان ها تمایل دارند طول عمر خود را پیش بینی کنند. اکنون یک اپلیکیشن جدید ادعا می کند قادر است طول عمر انسان را تخمین بزند.

محققان موسسه فیزیک و فناوری روسیه اپلیکیشنی رایگان به نام Gero طراحی کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی اطلاعات سرعت سنج موبایل کاربر را تحلیل می کند و طول عمر فرد را در باز ه زمانی ۳۶.۵ روز تخمین می زند.

این اپلیکیشن از اطلاعات گجت های پوشیدنی که سلامت فرد را رصد می کنند برای پیش بینی طول عمر او استفاده می کند. اگر فرد عوامل موثر بر سلامتی و بهداشتی را رعایت نکند این پیش بینی کاهش می یابد. به این ترتیب به کاربر انگیزه می دهد تا زندگی سالمتری را ادامه دهد.

محققان روس سوابق فعالیت های فیزیکی و اطلاعات کلینیکی پژوهش «بهداشت و تغذیه ملی آمریکا» از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ را تحلیل کردند. سپس به یک شبکه عصبی آموزش داده شد تا سن بیولوژیک و خطر مرگ داوطلبان را با استفاده از تحلیل یک هفته فعالیت های بدنی آنان تخمین بزند.