به گزارش خبرنگار مهر، «مامه تیام» که در نقل و انتقالات زمستانی به تیم فوتبال استقلال اضافه شد، عملکرد خوبی با این تیم داشته و در لیگ قهرمانان آسیا هم توانسته سه گل به ثمر برساند.

این بازیکن در نیمه دوم بازی برگشت با العین امارات دچار پارگی همسترینگ شد و ابهامات زیادی نسبت به بازگشت این بازیکن در ادامه فصل مطرح شده است.

«وینفرد شفر» سرمربی استقلال روز گذشته و در پایان بازی با نفت تهران در نشست خبری عنوان کرد که شاید تیام بتواند مقابل الریان بازی کند. وی گفت: «باید ببینیم فردا به چه شکلی خواهد بود. باید با بازیکنان صحبت کنیم و ببینیم شرایطمان چگونه است.»

صحبتهای وینفرد شفر در سایت «استاد الدوحه» قطر بازتاب داشته است. این رسانه، احتمال بازگشت تیام را به عنوان تیتر صحبتهای شفر انتخاب کرده است و