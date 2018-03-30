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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

قطری‌ها نگران بازگشت «مامه تیام» به ترکیب استقلال

قطری‌ها نگران بازگشت «مامه تیام» به ترکیب استقلال

تیم فوتبال استقلال در حالی در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الریان قطر می‌رود که قطری‌ها نگران و پیگیر بازگشت «مامه تیام» به ترکیب استقلال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، «مامه تیام» که در نقل و انتقالات زمستانی به تیم فوتبال استقلال اضافه شد، عملکرد خوبی با این تیم داشته و در لیگ قهرمانان آسیا هم توانسته سه گل به ثمر برساند.

این بازیکن در نیمه دوم بازی برگشت با العین امارات دچار پارگی همسترینگ شد و ابهامات زیادی نسبت به بازگشت این بازیکن در ادامه فصل مطرح شده است.

«وینفرد شفر» سرمربی استقلال روز گذشته و در پایان بازی با نفت تهران در نشست خبری عنوان کرد که  شاید تیام بتواند مقابل الریان بازی کند. وی گفت: «باید ببینیم فردا به چه شکلی خواهد بود. باید با بازیکنان صحبت کنیم و ببینیم شرایطمان چگونه است.»

صحبتهای وینفرد شفر در سایت «استاد الدوحه» قطر بازتاب داشته است. این رسانه، احتمال بازگشت تیام را به عنوان تیتر صحبتهای شفر انتخاب کرده است و

کد مطلب 4260435

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