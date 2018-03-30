رونمایی از پوستر «دژاوو» همزمان با آغاز اکران در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران فیلم سینمایی «دژاوو» به کارگردانی رایا نصیری و تهیهکنندگی مهدی شادیزاده و علیرضا شادیزاده از پنجشنبه نهم فروردین در گروه «هنر و تجربه» آغاز شد.
رایا نصیری تجربه دستیاری کارگردان و برنامهریزی در سینما و تلویزیون داشته و چندین فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه کاری خود دارد که از جمله مستندهای مطرح او میتوان به آثاری همچون«یک آن» برنده جایزه بهترین مستند اجتماعی در جشنواره «سینما حقیقت» و «دخترم؛ باران؛ فرناز»، «کوچِ خاک»، «چوبِ سرخ» و «عشق؛ گم شده» اشاره کرد که تمامی این آثار دارای موضوعاتی اجتماعی هستند.
نصیری دانش آموخته فیلمسازی در مجتمع آموزشی سینما و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند است.
مهدی احمدی، مرضیه وفامهر، رویا افشار، هلیا رفائی، ملودی آرامنیا، فرزان احسانی، سیامک باحجب، ثمینه پهلوانیزاده، آرش فرجی و مسیح لطفدوست بازیگران فیلم «دژاوو» هستند.
در خلاصه داستان فیلم «دژاوو» آمده است: سارا و فرهاد بعد از سالها جدایی همدیگر را ملاقات میکنند؛ آنها باید تصمیمی تازه بگیرند ... .
عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: رایا نصیری، تهیهکنندگان: مهدی شادیزاده و علیرضا شادیزاده، سرمایهگذاران: محمد جعفرنژاد، سیامک باحجب، علیرضا شادیزاده، مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، تدوین: نیما حسندوست، صدابردار: حسین بشاش، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: بامداد افشار، طراح چهرهپردازی: گیتا شکری، مشاور هنری: محمد شهبازی، مدیر تولید: محمد جعفرنژاد، مجری طرح: سیامک باحجب، مدیر برنامهریزی و دستیار کارگردان: حمید ازوجی، منشیصحنه: آسیه حیدری، مدیرصحنه: محسن زنجانی، دستیاران فیلمبردار: احمد رضا اکبری، کاظم فرامرزی، نوید بهتویی، دستیاران صدابردار: مسعود سیدعباسی، مهیار سلیمی، مدیر تدارکات: امیر رضایی، اتالوناژ: سامان مجد وفایی، دستیار تهیهکننده: ثمینه پهلوانیزاده، تدارکات: میلاد دین دوست، عکس: بهرنگ دزفولیزاده، گالیا اکبری، طراح پوستر: هلیا رفائی، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا، مترجم حسن شرف الدین، محصولی از موسسه فرهنگی هنری پیشرو پارسیان امرداد.
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