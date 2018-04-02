به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات پایان هفته گذشته در خانه تکواندو و با حضور ۱۴۰ تکواندوکار برگزار شد که در نهایت ۱۶ تکواندوکار با کسب عناوین اول و دوم و ۱۰ تکواندوکار با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

نکته مهم اینکه یک مربی سازنده شهرستانی آمار خیرکننده ای در این مسابقات از خود برجای گذاشت. حسن فلاحی راد که پیش از این تکواندوکارانی چون یوسف کرمی، فرزاد عبدالهی، محمدرضا مهدیزاده، مهدی احمدی و علیرضا شکوی را تحویل تیم ملی داده، در این مسابقات با هفت تکواندوکار از شاگردان خود شرکت کرد.

در پایان این مسابقات شش شاگرد وی با کسب عناوین اول و دوم به صورت مستقیم و نه با انتخاب کادر فنی به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند. امیرمحمدبخشی، عرفان ناظمی و سعید رجبی موفق به کسب مقام نخست شدند، میرهاشم حسینی، مرتضی شیری و مهدی یوسفی هم به مدال نقره دست یافتند. فلاحی راد در تیم اعزامی به مسابقات نوجوانان جهان نیز حامد اصغری را دارد.

با توجه به این عملکرد و اینکه این مربی در تمامی رده های سنی شاگرد تحویل تیم های ملی می دهد، سئوال اصلی اینجاست که فدراسیون تکواندو چه زمانی قصد دارد به این مربی و مربیانی از جنس فلاحی راد توجه کرده و میدان را در اختیار آنها قرار دهد.

تا چه زمانی باید مربیان سازنده دسترنج خود را در اختیار تیم های ملی قرار دهند و خود نظاره گر موفقیت مربیان مورد نظر فدراسیون باشند؟ آیا فلاحی راد باید راه اکبر سلطانی را برود که بعد از معرفی قهرمانانی چون بی باک، افلاکی، شیرزاد و .... عطای کار در در تکواندو را به لقایش بخشید و اگر هم آموزشی دارد بیشتر برای دل خود تمرین می کند و بس!

آیا مربیان سازنده نباید حداقل در کادر فنی و برای کمک به مربیان ملی انتخاب شده و با حضور در کنار شاگردان خود، راه موفقیت تیم ملی را نیز هموار کند؟ به نظر می رسد فدراسیون تکواندو باید بیش از گذشته این دست مربیان را مورد توجه قرار دهند.