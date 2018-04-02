بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران، مهران حسنی معاون گردشگری این استان امروز دوشنبه ۱۳ فررودین ۹۷ در اولین جلسه کمیته برنامهریزی سال ۹۷ با بیان اینکه ۱۳ پرونده بومگردی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: «از این تعداد پرونده سه پرونده برای رامسر، چهار پرونده بهشهر، یک پرونده نکا، دو پرونده قائمشهر، یک پرونده آمل، یک پرونده گلوگاه و یک پرونده سوادکوه بوده است.»
او ادامه داد: «از این تعداد پرونده سه پرونده مربوط به احداث اقامتگاه و ۱۰ پرونده تبدیل بنا به اقامتگاه بومگردی بوده است.»
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران بیان کرد: «دو پرونده احداث موافقت و به کمیته موافقت اصولی ارجاع، سه پرونده تبدیل بنا به علت مغایرت با معماری بومی مخالفت شد.»
او افزود: «شش پرونده تبدیل موافقت اولیه و دو پرونده با موارد مطرح در کمیته در جلسه آتی برای رفع آن برگزار میشود.»
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