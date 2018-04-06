بضاعت استقلال برای قهرمانی مناسب نیست/ تیم «شفر» باید تقویت شود

رضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی با ارزش استقلال مقابل الریان قطر اظهار داشت: شاید مثال قشنگی نباشد اما برای روشن شدن می‌گویم بازیکنان استقلال همانند یک گله گرگ گرسنه بازی را آغاز کردند و از همان دقیقه اول به تیم الریان مجال نفس کشیدن و تفکر ندادند. شاگردان شفر خیلی زود تیر خلاص را بر پیکر الریان وارد کردند و میخ شان را برای پیروزی در این دیدار کوبیدند.

وی افزود: استقلال ضربتی کارش را شروع کرد و خیلی زود به آنچه می خواست رسید. گل زودهنگام جباروف باعث شد تا استرس بر جان بازیکنان نیفتاد و هواداران هم با انگیزه و روحیه بیشتری تیم را مورد حمایت قرار دهند. تجربه نشان می‌دهد در چنین بازی‌هایی هرچقدر دیرتر تیم میزبان به گل برسد گل زدن سخت می‌شود.

مدافع سابق آبی پوشان در ادامه بیان داشت: استقلال به شرایطی رسیده که می‌توان گفت بهترین تیم ایران است. این تیم در بازی های فشرده لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آزمایش خوبی پس داد و ثابت کرد که در مسیر پیشرفت و تعالی گام بر می‌دارد.

کاپیتان سابق استقلال تصریح کرد: می‌توان مدعی شد این تیم نه تنها بهترین تیم فعلی ایران است، بله یکی از بهترین تیم در غرب آسیا است. بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا این ادعای ما را ثابت می‌کند. صدر نشینی در گروهی که به آن نام گروه مرگ داده بودند و الهلال که نایب قهرمان آسیا است در آن گروه در قعر جدول قرار دارد نشان از بزرگی تیم استقلال می‌دهد.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص این که آیا این تیم شانس رسیدن به فینال آسیا و حتی قهرمانی در این مسابقات را دارد یا خیر بیان داشت: واقعا از الان زود است که بخواهیم چنین ادعایی بکنیم. رسیدن به فینال آسیا ساده نیست. همه تیم های آسیایی که مدعی قهرمانی هستند در مراحل گروهی به بعد چهره دیگری از خود نشان می دهند و کلا متحول می‌شوند. این بضاعت استقلال برای صعود از گروه مناسب بود و شاید با این بضاعت حتی بتوان به جمع ۸ تیم و یا حتی با زحمت به جمع ۴ تیم رسید. اما برای راهیابی به فینال و قهرمان شدن قطعا تیم باید تقویت شود.

حسن زاده بیان داشت: فعلا استقلالی‌ها باید به فکر تثبیت صدرنشینی خود در روز آخر مسابقات باشند چرا که قطعا بازی کردن یا بازی نکردن با الدحیل در مرحله بعدی مسابقات می‌تواند برای صعود به جمع ۸ تیم برتر آسیا تاثیر گذار باشد.