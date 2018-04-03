به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم «سفر» محصول ۲۰۱۷ عراق، کانادا، انگلیس، فرانسه، قطر، هلند به کارگردانی محمد الدراجی در بخش «جلوه‌گاه شرق» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی آید.

این فیلم برای دریافت جایزه بهترین فیلم آسیایی در جشنواره جهانی فیلم فجر رقابت می کند و طبق آخرین برنامه ریزی ها، محمد الدارجی به همراه ۲ بازیگر اصلی این فیلم در جشنواره حضور پیدا می کنند.

در «سفر» داستان شخص به نام سارا را دنبال می کنیم که در آستانه انجام عملی دور از ذهن قرار دارد که یک مواجهه پیش‌بینی‌نشده و عجیب، فرصت نظاره کردن عواقب احتمالی عمل خرابکارانه‌اش را برای او فراهم می‌آورد.

درام تریلر ۸۲ دقیقه‌ای «سفر» چهارمین فیلم داستانی بلند محمد الدراجی است که سه مستند بلند هم در کارنامه‌اش دیده می‌شود. «سفر» که با بودجه‌ای یک میلیون دلاری ساخته شده است در سال میلادی گذشته اولین نمایشش را در بخش سینمای معاصر جهان در جشنواره فیلم تورنتو پشت سر گذاشت.

محمد الدراجی در سال ۱۹۷۸ در بغداد متولد شد. او که تهیه‌کننده و کارگردان است در رشته فیلمسازی در لندن تحصیل کرد. وی به خاطر فیلم‌های «رویاها» (۲۰۰۶، که اولین فیلم اوست)، «پسر بابل» (۲۰۰۹) و «شن‌های بابل» (۲۰۱۳) بیشتر از مستندهایش شناخته می‌شود. البته محمد الدراجی فعالیت‌های سینمایی‌اش را به عنوان فیلمبردار و از سال ۲۰۰۳ با فیلم کوتاه «شماره ۴۳۸» آغاز کرد و علاوه بر این کار تدوین فیلم نیز می کند.

محمد الدراجی که تا امروز با فیلم‌هایش به جشنواره‌های مختلفی از جمله برلین، کارلووی واری، ورشو، ساندنس، تریبکا، روتردام، سیاتل، اِدینبرو، شب‌های سیاه تالین، آسیا پاسیفیک اسکرین، استانبول، قاهره، بروکلین و... رفته و جوایز مختلفی نیز دریافت کرده است، پیش از این در سال ۲۰۱۱ با «پسر بابل» به ایران و جشنواره فیلم فجر آمده بود.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.