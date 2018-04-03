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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

جهانگیری در دیدار نوروزی با مسئولان:

لازمه حل مشکلات کشور انسجام داخلی و وفاق ملی است

لازمه حل مشکلات کشور انسجام داخلی و وفاق ملی است

معاون اول رئیس جمهور در دیدار نوروزی با مدیران و مسئولین، انسجام داخلی و وفاق ملی را لازمه حل مشکلات کشور برشمرد و گفت: کشور از ظرفیت های فراوانی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این دیدار نوروزی با جمعی از مدیران و مسئولین کشور که امروز(سه شنبه) برگزار شد، با تبریک سال جدید، انسجام داخلی و وفاق ملی را لازمه حل مشکلات کشور برشمرد و گفت: کشور از ظرفیت های فراوانی برخوردار است و اگر انسجام داخلی و تفاهم بر سر مسائل وجود داشته باشد، چالش های پیش رو قابل حل خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور همچین بر ضرورت تلاش جدی تر و عزم راسخ برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: باید در سال جاری تلاش خود را دوچندان کنیم تا مشکلات معیشتی مردم و دغدغه های موجود را مرتفع سازیم.

کد مطلب 4262159

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