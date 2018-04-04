به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانت نامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس ورود کالای مشابه داخل از تسهیلات ضمانت نامه‌ای حذف و دریافت ضمانت نامه بانکی از واردات خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است.

بر اساس‌ این بخشنامه با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی ‌و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالا ها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.

بر اساس این بخشنامه یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله، سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی،توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.

همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق ورودی بالای ۲۶درصد هستند مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است.

بر مبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.

همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.

بر اساس این گزارش دریافت ضمانت نامه در گمرکات کشور به صورت سیستمی است. همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است .

بنابراین گزارش، این بخشنامه با امضای فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ گردیده است.