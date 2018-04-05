«قصرهای خشم» به ایران رسید/ سرگذشت رویاهای ناممکن

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید رمان «قصرهای خشم» اثر الساندرو باریکو را با ترجمه اثمار موسوینیا روانه بازار کتاب کرد.
باریکو از داستان نویسان شهیر ایتالیایی به شمار میرود که داستانهای وی در سراسر جهان به زبانهای گوناگون ترجمه شدهاند.
از مهمترین نوشتههای او کتاب «ابریشم» بوده که به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. جوزپه تورناتوره بر پایه نمایشنامه تکگویی او با نام «نووچنتو» فیلمی یا نام «افسانهٔ ۱۹۰۰» ساخته است که این کتاب در ایران با ترجمه حسین معصومی همدانی منتشر شده است.
رمان قصرهای خشم، برندهی جایزههای ادبی ایتالیایی، سِلِتزیونه و کامپیهلو و جایزه ادبی فرانسوی، مدیسی شده است.
این رمان را میتوان داستان سرگذشت رؤیاها دانست، رؤیاهای ناممکن.
نویسنده در این کتاب مجموعهای از روایتها که میان واقعیت و خیال روی میدهدر ا بازگو کرده است.
داستان این اثر در سدهی نوزده که عصر توسعهیصنعتی مانند اختراع قطار، تلگراف و توسعهی معماری است در شهری تخیلی به نام کوینیپاک اتفاق میافتد.
کل رمان، زاییدهی تخیل زنی است که برای گریختن از واقعیتِ سخت زندگیاش به تخیل و خلق این مکان در ذهنش میپردازد. در این اثر ترکیبِ زمان خطی و زمان چرخشی باعث ایجاد نوعی ریتم و موسیقی در اثر شده است.
نشر مروارید این اثر را در ۲۳۶ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.
نظر شما