«آبتین» اواخر فروردین با کره ای ها ساخته می شود/مشارکت مرکز گسترش

علی نوری اسکویی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت انیمیشن سینمایی «آبتین» بیان کرد: پیش تولید این اثر به پایان رسیده است و ما مشغول انتخاب عوامل ایرانی برای ساخت «آبتین» در اواخر فروردین ماه هستیم، از طرف دیگر با توجه به اینکه این انیمیشن به صورت مشترک با کشور کره تولید می شود، طرف کره ای نیز در نظر دارد به زودی به ایران بیاید تا بخش دیگری از کارهای این اثر سینمایی انجام شود.

وی افزود: ما در این مدت کش و قوس هایی درباره فیلمنامه «آبتین» داشتیم با این وجود پیش از عید نوروز توانستیم پروانه ساخت ایرانی آن را دریافت کنیم. این را هم باید بگویم که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این اثر سینمایی مشارکت خواهد داشت از همین رو جلسه های زیادی با این دوستان به منظور تولید و اکران مناسب شکل گرفته است.

نوری اسکویی بیان کرد: «آبتین» کار گرافیکی خاصی نسبت به «رهایی از بهشت» دارد و بر خلاف «رهایی از بهشت» که ما نگاهی به حضورهای جهانی و جشنواره های خارجی داشتیم این بار به جذابیت قصه هم توجه کرده ایم البته همین امر برای کمپانی کره ای ما هم مهم بوده و به جذب مخاطب هم اندیشیده شده است از همین رو «آبتین» قصه پرکششی دارد و درباره ازدواج یک پرنسس کره ای با شاهزاده ایرانی است.

کارگردان «رهایی از بهشت» عنوان کرد: «آبتین» قرار است به سه زبان انگلیسی، فارسی و کره ای دوبله شود اما هنوز درباره انتخاب گویندگان به نتیجه نرسیده ایم ضمن اینکه زیرنویس هم می شود. این را هم باید بگویم که طبق توافق ما قرار است این انیمیشن طی ۱۸ ماه برای اکران در ایران، کره و کشورهای دیگر آماده شود.

وی در پایان درباره اکران «رهایی از بهشت» اظهار کرد: یکی از شرکای این اثر بنیاد روایت فتح بود که به تعهدات خود به درستی عمل نکرد و اکران این فیلم به تعویق افتاد با این وجود قرار است «رهایی از بهشت» در خردادماه با پخش کنندگی حوزه هنری به نمایش درآید هرچند معتقدم که خردادماه زمان مناسبی برای اکران نیست.