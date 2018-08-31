«شاهزاده آبتین و پرطلایی» وارد فاز تولید شد/ حضور دوبلورهای خارجی

علی نوری اسکویی کارگردان سینمای انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انیمیشن سینمایی «آبتین» گفت: نام این اثر سینمایی به «شاهزاده آبتین و پرطلایی» تغییر کرده و به تازگی پیش تولید آن در کره و ایران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه وارد فاز تولید شده اندف توضیح داد: با وجود اینکه بخشی از پیش تولید در کشور کره انجام شد ولی تولید به صورت کامل در ایران انجام می شود و تنها نظارت کره ای ها را خواهیم داشت.

این عضو صنف انیمیشن در ایران افزود: به احتمال زیاد در نسخه اولیه «شاهزاده آبتین و پرطلایی» صداپیشه ها و هنرپیشه های انگلیسی زبان به جای شخصیت ها حرف می زنند و سپس ما آن را برای اکران در ایران به زبان فارسی و برای اکران در کره به زبان کره ای دوبله می کنیم.

به گفته وی، هنرپیشه ها و صداپیشه های خارجی به زودی انتخاب می شوند.

نوری اسکویی در پایان درباره دیگر فعالیت هایش گفت: این روزها به عنوان داور بخش بین الملل جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان مشغول به هستم.