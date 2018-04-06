مذاکرات با شفر ادامه دارد/ در مورد رقم قرارداد مشکلی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا افتخاری پس از پیروزی چهار بر یک آبی‌پوشان برابر سیاه‌جامگان مشهد اظهار داشت: استقلال امروز دو نیمه متفاوت را داشت؛ در نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم و با تعویض‌هایی که شفر انجام داد، توانستیم چهار بار دروازه سیاه‌جامگان را باز کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اصلی در حال حاضر مصدومان ما هستند که ما را نگران کرده و مطمئناً اگر مصدومان به بازی‌های بعد برسند، مشکلی برای پیروزی نخواهیم داشت.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص تمدید قرارداد با وینفرد شفر گفت: ما مذاکرات زیادی با او انجام داده‌ایم و همچنان این کار را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم قراردادمان را نهایی کرده و فصل آینده را با قدرت آغاز کنیم.

افتخاری در پاسخ به این سؤال که آیا مشکل عدم توافق با شفر، بحث مالی است؟ افزود: از لحاظ مالی با او هیچ مشکلی نداریم، ولی بندهایی در قرارداد وجود دارد که باید بر سر آن تعامل کنیم تا بتوانیم با این سرمربی به توافقات نهایی دست پیدا کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اختلاف شما بر سر ۶۰۰ هزار دلار است؟ افزود: بحث مالی نیست. زمانی که او به استقلال آمد، ما با او صحبت کردیم و به توافقات مالی تا حدودی دست پیدا کردیم، اما مطمئناً او با توجه به نتایجی که کسب کرده، برای فصل آینده رقم جدیدی را پیشنهاد داده و ما باید طبق جلساتی که برگزار خواهیم کرد، به جمع‌بندی کلی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شفر در اینستاگرامش و حتی در نشست خبری روز گذشته به طور صریح اعلام کرده که «کادر فنی سال گذشته رقم بسیار بالایی دریافت کرده و حتی بیشتر از دستیاران من»، گفت: نمی‌دانم چه زمانی این صحبت‌ها را انجام داده، اما اصلاً او بحثی راجع به کادر فنی گذشته ندارد و در این خصوص هم هیچ صحبتی با ما نکرده است؛ او هم می‌خواهد این کار را حفظ کند تا بتواند فصل آینده تیمی با قدرت را روانه میدان کند.

افتخاری درباره جدایی پسر شفر گفت: به این صحبت‌ها توجه نکنید، چرا که شایعه‌ای بیش نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال تصریح کرد: شاید شفر می‌خواهد دستمزد دستیارانش را بالا ببرد و شاید هم می‌خواهد از پول قراردادش به دستیارانش بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شفر در استقلال ماندنی خواهد بود یا خیر؟ گفت: او استقلال را دوست دارد، ما هم تلاش می‌کنیم تا او را حفظ کرده و در فصل آینده تیم خوبی را روانه میدان کنیم.

افتخاری در پاسخ به این سؤال که آیا مدیرعامل لیست بازیکنان فصل آینده را به باشگاه ارائه کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: من از او درخواست لیست فصل آینده را کردم، اما او گفت اجازه دهید به توافق نهایی دست پیدا کرده و سپس لیست بازیکنان فصل آینده را ارائه کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص حضور ملی‌پوشان در اردوهای تیم ملی خاطرنشان کرد: کی‌روش حق دارد که نگران بازیکنان باشد، اما مطمئن باشید بعد از اتمام بازی‌ها، همه ملی‌پوشان ما کاملاً در اختیار او خواهند بود.