مواد خوراکی مفید برای سلامت قلب را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان مصرف مواد خوراکی سالم برای قلب در کنار دوری از سبک زندگی بی تحرک و استرس می تواند تضمین کننده سلامت قلب باشد. در ادامه به برخی مواد خوراکی مفید برای حفظ سلامت قلب توصیه می شود.

انواع توت ها

محققان بر گنجاندن انواع توت ها نظیر بلوبری و توت فرنگی در رژیم غذایی توصیه می کنند، چراکه این گروه از میوه ها حاوی میزان بالا ترکیبات طبیعی موسوم به فلاوونوئیدها هستند که با تشکیل پلاک مقابله کرده و دارای فواید متعدد دیگری برای قلب و عروق هستند.

ماهی سالمون

مصرف ماهی سالمون به کاهش ریسک آریتمی قلب (تپش نامنظم قلب) و تصلب شریان (تشکیل پلاک در عروق خون) کمک می کند و از آنجائیکه مملو از اسیدهای چرب امگا۳ است موجب کاهش تری گلیسیریدها می شود.

مرکبات

پرتقال و گریپ فروت سرشار از فلاوونوئیدها هستند که ریسک سکته ایسکمیک را کاهش می دهند. مرکبات همچنین سرشار از ویتامین C هستند که با ریسک پایین تر بیماری قلبی مرتبط هستند.

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی حاوی میزان بالا ویتامین C مرتبط با سلامت قلب بوده و غنی از لیکوپن است. ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و از سلول های شما در برابر آسیب محافظت می کند.

کلم بروکلی

کلم بروکلی سرشار از مواد مغذی برای قلب از جمله ویتامین های C و E، پتاسیم، فولات، کلسیم و فیبر است.