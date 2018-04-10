گوگل یاد عمر شریف را زنده کرد/ آنچه درباره این بازیگر نمی دانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، عمر شریف بازیگر شهیر مصری که بیش از همه برای بازی در نقش دکتر ژیواگو شناخته می‌شد امروز ۱۰ آوریل ۸۶ ساله می‌شد. وی که کارش را در سرزمین مادری‌اش از نوجوانی شروع کرد بعد وارد عرصه بین‌المللی و موفق شد تا جایزه گلدن گلوب ۱۹۶۲ را برای بازی در فیلم «لورنس عربستان» فیلمی از دیوید لین کسب کند.

شریف با بازی در فیلم حماسی «لورنس عربستان» شهرتی جهانی یافت. این فیلم نخستین فیلم انگلیسی زبان وی بود. او که نقش مقابل پیتر اوتول بریتانیایی را بازی می‌کرد، نامزدی اسکار را برای بازی در این فیلم به دست آورد.

وی سپس برای بازی در نقش اصلی فیلم «دکتر ژیواگو» در برابر جولی کریستی جلوی دوربین رفت و جایزه گلدن گلوب را به دست آورد. او سپس در نقش همسر فانی برایس بازی کرد و با باربارا استرایسند در فیلم «دختر شوخ» همبازی شد.

اما چند چیزی که احتمالا درباره وی نمی‌دانستید عبارت است از:

- شریف با ایان دوری خواننده انگلیسی کتک‌کاری کرده بود و این از آنجا ناشی شد که این خواننده سرشناس سعی کرد در رستوان و وقتی وی با یکی از دوستانش سر میز شام بود، به وی بی‌احترامی کند. پاسخی که این خواننده دریافت کرد مشتی از عمر شریف بود. این موضوع در بیوگرافی وی به قلم ریچارد بالز ذکر شده است. با این حال این تنها باری نبود که شریف دست به چنین کاری زد و او با یک پلیس فرانسوی نیز کتک‌کاری کرد و خودش معتقد بود با این کار به قهرمان فرانسوی‌ها بدل شده است.

- وی از طرفداران جدی کلوپ فوتبال هال سیتی بود و آنقدر طرفدار این تیم فوتبال بود که سال ۲۰۱۰ از دانشگاه این شهر یک درجه افتخاری دریافت کرد.

- این بازیگر هزاران کارت پستال پیشنهاد ازدواج در یک هفته دریافت کرد. در هفته افتتاحیه فیلم «دکتر ژیواگو» این بازیگر آنقدر با استقبال روبه رو شد که در یک هفته ۳ هزار پاکت مبنی بر پیشنهاد ازدواج دریافت کرد. عمر شریف که در یک خانواده مسیحی به دنیا آمده بود ، پس از ورود به سینمای مصر با یکی از ستارگان وقت سینمای مصر به نام فاتن حمامه آشنا شد و برای ازدواج با وی که مسلمان بود، به اسلام گروید و نامش را به عمر شریف تغییر داد. حاصل این ازدواج طارق شریف است که سال ۱۹۵۷ به دنیا آمد.

- زمانی که در کالج ویکتوریا در اسکندریه تحصیل می‌کرد با یوسف شاهین و ادوارد سعید هم‌شاگردی بود. پس از این که در رشتهٔ ریاضی و فیزیک از دانشگاه قاهره فارغ‌التحصیل شد به مدت ۵ سال در شغل پدر که تجارت چوب بود مشغول به کار و پس از آن برای آموختن بازیگری وارد آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن شد. شریف به زبان‌های انگلیسی، عربی، یونانی، ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی تسلط داشت و در فیلم‌ها اغلب نقش یک خارجی را بازی می‌کرد.