۱۵ موتورسیکلت متخلف در فریدن توقیف شد

جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : در راستای اجرای طرح ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و با هدف پیشگیری از حوادث رانندگی، مأموران پلیس این فرماندهی با بهره‌گیری از توان عملیاتی خود، برخورد با راکبان متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح که از هجدهم شهریورماه آغاز شده است، افزود: در جریان این عملیات، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن گواهینامه معتبر، حرکت در خلاف جهت ترافیک و رانندگی افراد فاقد سن قانونی، توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ افشاری هدف اصلی از اجرای این طرح را فرهنگ‌سازی، ایجاد آرامش روانی در معابر و حفظ سلامت شهروندان برشمرد و تأکید کرد: پلیس با ناهنجاری‌های ترافیکی که موجب سلب آسایش عمومی می‌شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی فریدن با اشاره به تقارن زمانی این طرح با بازگشایی مدارس و افزایش حجم ترددها در سطح شهر خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حفظ امنیت ترافیکی دانش‌آموزان و شهروندان، اجرای این طرح تداوم خواهد داشت و پلیس با متخلفان سد معبر یا راکبان وسایل نقلیه فاقد مدارک قانونی، برخورد قانونی انجام خواهد داد.

وی در پایان از والدین خواست تا نسبت به نظارت بر تردد فرزندان خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و از در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و زیر سن قانونی خودداری کنند.