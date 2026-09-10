به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان صبح پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در سالن اجتماعات این مجموعه اعلام کرد: این دانشگاه تنها رسالت آموزش مهارت به دانشجویان ندارد.

وی با بیان اینکه همه ما در قبال رشد و تعالی فرهنگی و معنوی دانشجویان تاثیر و البته رسالت داریم، افزود: دانشجویان امروز آینده سازان و مدیران فردای ایران اسلامی هستند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان همچنین گفت: در اعتلا و کیفی سازی برنامه های فرهنگی دانشگاه دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش بسیار بی بدیلی دارد.

خیرخواهان با اشاره به مأموریت دانشگاه ملی مهارت در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی، اظهار داشت: دانشگاه در کنار تربیت نیروی متخصص و ماهر، مسئولیت مهمی در پرورش انسان‌های متعهد، اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر دارد و توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی، بخش جدایی‌ناپذیر از مأموریت دانشگاه است.

وی تربیت دانش‌آموختگانی که در کنار برخورداری از دانش، مهارت و تخصص، از اخلاق حرفه‌ای، روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد نسبت به جامعه برخوردار باشند، از مهم‌ترین اهداف نظام آموزش عالی است و دانشگاه ملی مهارت در این زمینه رسالتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.

حجت الاسلام محمد بارانی، مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان نیز در سخنانی اعلام کرد: مسئولان دانشگاه ها تلاش در مسیر رشد فکری، اخلاقی و معنوی آنان را سرلوحه خود قرار دهند.

بارانی افزود: دانشگاه باید محیطی برای شنیدن، اندیشیدن، انتخاب و حرکت در مسیر احسن باشد و مجموعه‌های فرهنگی باید زمینه انتخاب آگاهانه و رشد فکری و معنوی دانشجویان را فراهم کنند.

وی همچنین بر ضرورت تبیین با زبان مناسب برای جوانان تاکید کرد و بیان داشت: دین باید هم در گفتار و هم در رفتار به زیبایی معرفی شود و فعالیت فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با اخلاق، محبت، احترام و ارتباط مؤثر با دانشجویان باشد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام طهماسبی، حجت الاسلام بارانی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی شد.