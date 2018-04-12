حضور ارتش در خلیج عدن چرخه اقتصادی را در حرکت نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در نخستین همایش روابط عمومی ارتش و فعالان رسانه ای با تسلیت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام گفت: در ابتدای انقلاب ارتش تنها نیروی مسلح و تنها مدافع انقلاب بود و منافقین و دشمنان می خواستند این مدافع را از انقلاب بگیرند.

وی ادامه داد: شعار دشمنان انقلاب این بود که ارتش نمی خواهیم اما امام در اطلاعیه ای ۲۹ فروردین را روز ارتش اعلام و گفتند که ارتش باید در خیابان ها رژه برود و کسی حق ندارد در امور ارتش دخالت کند.

امیر سیاری روز ۲۹ فروردین ۵۸ را روز تولد ارتش انقلابی دانست و گفت: ارتش تا زمان تاسیس سپاه تنها مدافع انقلاب بود و دشمنان که نتوانسته بودند مدافع انقلاب را از بین ببرند اختلافات قومی را راه انداختند و این ارتش بود که با نثار شهدای بسیار از تجزیه کشور جلوگیری کرد و ارتش حدود ۵۰ هزار شهید در ۸ سال جنگ تحمیلی برای دفاع از کشور داد.

وی ادامه داد: دلاوری های ارتش موجب جلوگیری از رسیدن صدام حسین به اهدافش شد، نیروی هوایی ارتش در دومین روز جنگ تحمیلی عملیات کمان ۹۹ را انجام داد و نیروی دریایی در شصت و هشتمین روز بعد از آغاز جنگ نیروی دریایی عراق را از بین برد.

امیر سیاری وظیفه ارتش را دفاع از کشور و بازدارندگی در مقابل دشمنان دانست و گفت: ارتش امروز برای دفاع از تمامیت ارضی کشور نیروی انسانی پرورش یافته داشته باشد و تجهیزات دفاعی را که به ما نمی دهند خود تولید کند و ما در بحث تجهیزات روی پای خود ایستاده ایم و همه نیازمان را تولید می کنیم.

وی افزود: هرجایی که لازم باشد ارتش پادررکاب آماده است و این آمادگی و اقتدار و حضور در صحنه ها ویژگی امروز ارتش ایران است.

معاون هماهنگ کننده ارتش به دیگر اقدامات و خدمات ارتش اشاره کرد و گفت: در زلزله بم وکرمانشاه و هرجایی که لازم شد حتی در خلیج عدن ارتش در صحنه بوده و خدمت رسانی کنند. حضور ارتش در خلیج عدن و تامین امنیت دریایی چرخه اقتصادی را در حرکت نگه داشته است.

وی در پایان تصریح کرد : باز دارندگی این است که اینقدر توان داشته باشیم که کسی به کشور طمع نکند و اگر ارتش ، سپاه و دیگر نیروها دست در دست هم این توان دفاعی و بازدارندگی را ایجاد نکرده بودند دشمنان کاری را که در شرق و غرب کشور کرده با ما می کرد، اما ما کشور و نیروهای مسلح مقتدر داریم و وظیفه انتقال داشته ها و توانایی ها به مردم و بیرون کشور که دوستان خوشحال و دشمنان نا امید شوند با رسانه است.