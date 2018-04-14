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۲۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

لاوروف:

غرب هیچ مدرکی درباره حمله شیمیایی دوما ارائه‌ نکرده است

غرب هیچ مدرکی درباره حمله شیمیایی دوما ارائه‌ نکرده است

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که کشورهای غربی هیچ مدرکی دال بر وقوع حمله شیمیایی در دوما ارائه نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنان خود در نشست شورای سیاست خارجه و دفاع روسیه گفت: غرب هنوز هیچ سند و مدرکی در خصوص حمله شیمیایی ادعا شده در دوما ارائه نکرده است.

 وی در ادامه افزود : سخنان مربوط به دوما را پیشتر در خصوص حمله ادعا شده در خان شیخون شنیده ایم بعد از این حمله ادعا شده به غربی ها گفتیم که هیچ سند و مدرکی دال بر این حمله شیمیایی پیدا نکردیم.

لاوروف همچنین تاکید کرد: حمله به سوریه کمی قبل از آغاز کار کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی صورت گرفت. پوتین از امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خواست تا اطلاعات مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را با یکدیگر تبادل کنند اما وی با این مسئله مخالفت کرد.

وی در ادامه افزود: پنتاگون حمله به سوریه را توجیه می‌کند و ادعا دارد که دمشق با پذیرش کارشناسان مربوطه مخالفت کرده و این مسئله کاملاً نادرست است ما با دولت سوریه بر سر تسهیل کار کارشناسان سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی موافقت کردیم.

کد مطلب 4270787

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