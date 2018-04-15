کتاب شعر عاشورایی «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم رونمایی در حاشیه دیدار اصحاب فرهنگ و هنر استان با آیت الله ملک حسینی و توسط نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولین فرهنگی استان انجام شد.

این مجموعه شامل هفتاد و دو رباعی با موضوع عاشورا است که به دو بخش اول در مورد اهل بیت امام حسین(ع) و بخش دوم یاران و اصحاب امام حسین (ع) تقسیم می شود.

همچنین سعی شده در مورد تمام حاضران در حادثه عاشورا یک رباعی سروده شود.

کتاب شعر «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» اثر رسول سنایی از شاعران استان است که در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات نودا در ۶۴ صفحه به چاپ رسید.