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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد؛

کتاب شعر عاشورایی «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» رونمایی شد

کتاب شعر عاشورایی «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» رونمایی شد

یاسوج- همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی، کتاب شعر عاشورایی "هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن" در یاسوج رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم رونمایی در حاشیه دیدار اصحاب فرهنگ و هنر استان با آیت الله ملک حسینی و توسط نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولین فرهنگی استان انجام شد.

این مجموعه شامل هفتاد و دو  رباعی با موضوع عاشورا است که به دو بخش اول در مورد اهل بیت امام حسین(ع) و بخش دوم یاران و اصحاب امام حسین (ع) تقسیم می شود.

همچنین سعی شده  در مورد تمام حاضران در حادثه عاشورا یک رباعی سروده شود.

کتاب شعر «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن» اثر رسول سنایی از شاعران استان است که در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات نودا در ۶۴ صفحه به چاپ رسید.

کد مطلب 4270971

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