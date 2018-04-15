حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت، گفت: نرخ اعلامی از سوی دولت مطابق فرمولی از اقتصاد بوده و نسبت به آن محاسبه و اعلام شده؛ اما باید دید آن فرمول چیست و آیا واقعا ۴۲۰۰ تومان را طبق آن فرمول محاسبه کرده اند یا چون در بازار نرخ دلار ۶۰۰۰ تومان بوده و در بودجه سال ۹۷ این قیمت ۳۵۰۰ تومان مقرر شده، دولت میانگین آن را انتخاب کرده است؛ اما مهمترین موضوع در بسته ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به حوزه اجرا است، یعنی سیاست ارزی مطرح شده، بسته خوبی است؛ اما این که دولت بتواند نیازهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داده و به شیوه صحیح و با مدیریت علمی اجرا کند، بحث دیگری است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: سیاست ارزی که دولت پس از بحران به وجود آمده برای بازار ارز تعیین کرده، تنها راه ایجاد ثبات در کوتاه مدت است که بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک به آن اشاره کرده است؛ البته این اقدام به معنی یکسان سازی نرخ ارز نیست و مواردی که دولت در آن ذکر کرده، تنها راه برون رفت از مشکل ارزی کنونی کشور است و راه دیگری فعلاً نمی شود تجویز کرد.

وی درباره تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: تک نرخی شدن ارز یعنی اینکه یک نرخی در بازار تعیین و بانک مرکزی سعی در تثبیت و حفظش آن داشته باشد، یعنی خریداران هر چقدر ارز تقاضا داشته باشند، بتوانند با همان نرخ مصوب تهیه کنند؛ بنابراین مساله مهم در تک نرخی شدن ارز، محدود نشدن تقاضا است.

صمصامی با اشاره به مشکل کنونی بازار ارز گفت: مشکل اساسی بازار ارز در شرایط فعلی یکی در مدیریت تقاضا و دیگری در مدیریت عرضه خلاصه می‌شود؛ این در حالی است که دولت قدرت لازم جهت ثبات بازار ارز با قیمت اعلام شده را دارد، به این معنا که دولت ابزار لازم برای مدیریت بازار ارز را در اختیار دارد؛ ولی استفاده از این اختیار در گروی دو شرط اساسی است؛ اول این که، تدبیر لازم در زمان مناسب اتخاد شود یعنی دولت آگاهانه و عاقلانه از این ابزار استفاده کند. دوم این که، با قدرت و دقت فرآیند اجرایی را دنبال نماید. اگر این شرط ها در کنار هم باشند حتی اگر ترامپ زیر برجام بزند یا آمریکا به سوریه حمله کند و اتفاقات دیگرحاصل شود، بازار ارز کشور روزهای با ثباتی را تجربه خواهد کرد، چون ما در گذشته شرایط بسیار بدتر از وضعیت موجود در بازار ارز را نیز شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: تاریخ انقلاب نشان می‌دهد در سال ۷۴ درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که اصلا ارز نداشتیم، اما آن بحران، مدیریت شد و اقتصاد کشور روبه جلو و تورم مهار شد؛ اما شرطش این است که عقل، تدبیر و قدرت اجرا به صورت توامان بکار گرفته شوند؛ ضمن اینکه آقایان منافع شخصی شان را کنار بگذارند و اگر همه اینها در کنار هم جمع شود به راحتی همه بحران ها قابل مدیریت می شود.

صمصامی با بیان اینکه راهکار برون رفت از شرایط موجود (در کوتاه مدت) عملیاتی کردن پیمان سپاری ارزی است اظهار داشت: در پیمان سپاری ارزی بازرگان مکلف می شود، ارزی را که به واسطه صادرات به دست آورده به کشور وارد کند که این موضوع در کوتاه مدت می تواند راهکار مناسبی باشد و دولت راهی جز این هم ندارند که پیمان سپاری ارزی را اجرایی کند اما در دراز مدت اگر چنانچه صادرات غیرنفتی ما به شدت افزایش و بودجه دولت از نفت سهم کمتری داشته باشد و همچنین شفافیت اقتصادی ایجاد و ساختار را بازار ارزی کشور منسجم گردد، آن زمان پیمان سپاری را می توان حذف کرد. البته دولت باید برای اجرای دقیق این بخش نیز تدابیر لازم را اتخاذ نماید.