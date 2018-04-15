به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی فردا دوشنبه پرسپولیس مقابل السد قطر در هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که در ورزشگاه آزادیر تههران برگزار می شود، در سالن کنفرانس خبری فدراسیون فوتبال گفت: هر دو تیم به مرحله بعدی خواهند رفت و این دیدار بازی افتخاری است. چون هر دو تیم صعود کرده اند. البته می خواهیم صدر نشین گروه باشیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: می خواهیم به عنوان بهترین تیم لیگ ایران نشان دهیم که صاحب چه کیفیتی هستیم که قهرمان شدیم. می خواهیم صدرنشین گروهمان شویم. ما بازی های السد را نگاه کردیم و این تیم را خیلی خوب می‌شناسیم. احترام خاصی برای آنها قائلم و باید بگویم بازیکنان با کیفیت خیلی خوبی دارند. مثل ژاوی که یکی از بهترین بازیکنان جهان بوده و هست.

وی درباره شرایط بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: اعتقاد دارم با وجود نبودن احمدزاده و ربیع خواه به دلیل مصدومیت می توانیم برنده بازی شویم.

ایوانکوویچ درباره عدم گلزنی مهاجمان پرسپولیس در بازیهای اخیر و احتمال تغییر در چینش هافبک های خود اظهار داشت: خوشحالم بگویم تیمی هستیم که بیشترین گل زده را داریم. نمی توان از مهاجمان انتظار داشت در هر بازی گل های زیادی بزنند. درباره تاکتیک تیم باید تا فردا منتظر باشید.

سرمربی پرسپولیس درباره برنامه هایش برای مهار بغداد بونجاح بازیکن گلزن السد قطر افزود: باید ببینیم چه پیش می آید. او بازیکن خیلی خوبی است. ما مراقب او هستیم اما مواظب تمام بازیکنان تیم هستیم.

برانکو ایوانکوویچ در پایان خاطر نشان کرد: در بازی فردا تنها به برنده شدن فکر می کنیم. می‌خواهیم بازی زیبا را هم برای تماشاگرانمان انجام دهیم. مساله مهم این است که همه تلاش کنیم تا هواداران از دیدن بازی ها لذت ببرند.