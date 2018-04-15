  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

با لایروبی جوی ها؛

معابر اصلی در شمال تهران دچار آبگرفتگی نشد

معابر اصلی در شمال تهران دچار آبگرفتگی نشد

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ با اعلام لایروبی جوی های این منطقه قبل از بارش باران از عدم گزارش آبگرفتگی معابر اصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت امیرزاده درباره آبگرفتگی معابر شهر تهران در پی بارش باران امروز صبح گفت: در صورت مشاهده هر گونه آبگرفتگی در سطح منطقه، از طریق شماره  ۱۳۷  سامانه اطلاع رسانی شهری تماس حاصل کرده تا عوامل اکیپ اجرائی و خدمات شهری در جهت رفع آبگرفتگی در محل حضور یابند.

وی افزود: عوامل خدمات شهری این منطقه در نقاطی که سوابق آبگرفتگی دارد یا محل ورود کانال های زیر زمینی است مستقر هستند.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: بدلیل لایروبی های مستمر،  وضعیت کانال‌ها و نهرها مناسب است و از آغاز بارش باران تاکنون مشکلی نداشته‌ایم اما ممکن است در خیابانی شاهد تجمیع آب در نقطه‌ای باشید اما این به معنای آبگرفتگی نیست و آب‌ماندگی محسوب می‌شود.

کد مطلب 4271333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها