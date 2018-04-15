معابر اصلی در شمال تهران دچار آبگرفتگی نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت امیرزاده درباره آبگرفتگی معابر شهر تهران در پی بارش باران امروز صبح گفت: در صورت مشاهده هر گونه آبگرفتگی در سطح منطقه، از طریق شماره ۱۳۷ سامانه اطلاع رسانی شهری تماس حاصل کرده تا عوامل اکیپ اجرائی و خدمات شهری در جهت رفع آبگرفتگی در محل حضور یابند.

وی افزود: عوامل خدمات شهری این منطقه در نقاطی که سوابق آبگرفتگی دارد یا محل ورود کانال های زیر زمینی است مستقر هستند.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: بدلیل لایروبی های مستمر، وضعیت کانال‌ها و نهرها مناسب است و از آغاز بارش باران تاکنون مشکلی نداشته‌ایم اما ممکن است در خیابانی شاهد تجمیع آب در نقطه‌ای باشید اما این به معنای آبگرفتگی نیست و آب‌ماندگی محسوب می‌شود.