جاساز اتوبوس لو رفت/ کشف محموله میلیاردی سیگار قاچاق در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی‌ ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به کشف محموله بزرگ سیگار قاچاق خارجی توسط ماموران پلیس در شاهرود، اظهار داشت:ماموران پلیس راه شاهرود-میامی ضمن بررسی یکدستگاه اتوبوس در نهایت در بررسیهای تکمیلی بیش از ۱۰۸ هزار نخ سیگار که توسط راننده بصورت قاچاق از مشهدبه مقصد تهران بارگیری شده بود راکشف و ضبط نمودند

وی افزود: پس از تحویل خودرو به ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی شهرستان، ماموران باتوجه اظهارات ضد ونقیض راننده و شاگرداتوبوس اقدام به بازرسی دقیق از خودرو کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود به کشف دوجاساز بسیار حرفه ای از اتوبوس مذکور اشاره داشت و گفت: پس ازبازرسی از جاسازها بیش از ۲۱۰هزار نخ سیگار دیگر کشف و درنهایت ۳۱۸هزارو ۶۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش ازسه میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

اشرفی در پایان از توقیف اتوبوس خبرداد و افزود: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.