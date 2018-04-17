  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

طارمی با گرشاسبی به توافق رسیده است با ایجنت قطری نه!

طارمی با گرشاسبی به توافق رسیده است با ایجنت قطری نه!

انتقال پر سر و صدای مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از پرسپولیس به الغرافه قطر همچنان تمام نشده است تا این بازیکن در آستانه شکایت بین المللی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی هنوز به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۱۰۰ هزار دلار به حساب باشگاه پرسپولیس بابت دریافت رضایتنامه اش از این باشگاه جهت انتقال به الغرافه قطر عمل نکرده است تا مسئولان باشگاه پرسپولیس پیگیر مجبور شوند پیگیر مطالبات خود شوند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده است، این مبلغ را تا پایان فروردین ماه به حساب پرسپولیس واریز کند. از این رو مسئولان باشگاه، تصمیمی برای شکایت حقوقی از وی ندارند تا طارمی ۱۰۰ هزار دلار را واریز کند.

از سوی دیگر مهاجم تیم ملی هنگام انتقال به الغرافه متعهد شده بود تا حق السهم ایجنت را از طرف سرخپوشان پایتخت نیز پرداخت کند که آن هم مبلغ ۱۰۰ هزار دلار است.

از قرار معلوم این مبلغ نیز به حساب ایجنت قطری واریز نشده است. همین موضوع باعث شده تا این شخص، طارمی را تهدید به شکایت کند.

اگر مهاجم الغرافه نتواند این پول را بپردازد پیش از آغاز رقابت های جام جهانی با شکایت روبرو می شود که می تواند بار دیگر وی را در انتقال پر سر و صدایش در کانون توجه قرار دهد.

کد مطلب 4273386
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها