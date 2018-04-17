طارمی با گرشاسبی به توافق رسیده است با ایجنت قطری نه!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی هنوز به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۱۰۰ هزار دلار به حساب باشگاه پرسپولیس بابت دریافت رضایتنامه اش از این باشگاه جهت انتقال به الغرافه قطر عمل نکرده است تا مسئولان باشگاه پرسپولیس پیگیر مجبور شوند پیگیر مطالبات خود شوند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده است، این مبلغ را تا پایان فروردین ماه به حساب پرسپولیس واریز کند. از این رو مسئولان باشگاه، تصمیمی برای شکایت حقوقی از وی ندارند تا طارمی ۱۰۰ هزار دلار را واریز کند.

از سوی دیگر مهاجم تیم ملی هنگام انتقال به الغرافه متعهد شده بود تا حق السهم ایجنت را از طرف سرخپوشان پایتخت نیز پرداخت کند که آن هم مبلغ ۱۰۰ هزار دلار است.

از قرار معلوم این مبلغ نیز به حساب ایجنت قطری واریز نشده است. همین موضوع باعث شده تا این شخص، طارمی را تهدید به شکایت کند.

اگر مهاجم الغرافه نتواند این پول را بپردازد پیش از آغاز رقابت های جام جهانی با شکایت روبرو می شود که می تواند بار دیگر وی را در انتقال پر سر و صدایش در کانون توجه قرار دهد.