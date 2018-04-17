«دوازدهم» دوباره در بازار/ رمانی که این بار بدون جنجال منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «دوازدهم» نوشته علی موذنی که پیش از این با حمایت بنیاد شعر و ادبیات داستانی منتشر و به دلیل برخی سوءتفاهم‌ها درباره متن داستانی آن از توزیع آن جلوگیری شده بود، با تغییر ناشر از سوی نشر اسم روانه بازار کتاب شد.

این کتاب در چاپ جدید به گفته ناشر با حذفیاتی در اندازه یک تا دو جمله و ویراست دوباره مولف منتشر شده است.

این رمان با تم زندگی و زمانه آغاز امامت امام عصر(ع) نوشته شده و به گفته نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، برخوردی متفاوت با مسئله ظهور و امام زمان (عج) دارد.

موذنی می‌گوید: این رمان یک اثر تاریخی نیست و خودم آن را یک رمان معاصر می‌دانم که شخصیت‌هایش ترکیبی از حضور در دوران معاصر و فعلی ما و تاریخ را توامان با هم دارند. شخصیت حضرت حجت(عج) از نظر من یک شخصیت تاریخی نیست و ایشان به دلیل حضور همیشگی‌شان در میان ما، یک شخصیت معاصر برای داستان نویسی به شمار می‌روند.

رمان دوازدهم پیش از این در سال ۹۳ از سوی نشر عصر داستان منتشر شد و پس از رونمایی در شبکه‌های مجازی با واکنش‌هایی مواجه شد و در نهایت با نامه‌نگاری یک چهره‌مطبوعاتی به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این رمان و اعلام بازنگری در مجوز آن و حتی پیشنهاد تعلیق فعالیت ناشر همراه شد تا در نهایت، از سوی ناشر اعلام شد که نسخه غیرنهایی رمان برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شده و مجوز کتاب نیز از سوی وزارت ارشاد دولت قبل صادر شده است.

نشر اسم این رمان را به تازگی در قالبی تازه و طراحی جلدی از مجید کاشانی و در ۳۰۴ صفحه با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.