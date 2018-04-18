بسیاری از پرونده های مرتبط با تلگرام بدون نتیجه مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یادداشتی در پیام رسان سروش با اشاره به روند بی نتیجه برخی پرونده های قضایی مرتبط با تلگرام، نوشت: نتیجه بررسی های بعمل آمده در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور حاکی از این است که در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم تبعیت مدیر این شبکه خارجی از قوانین کشور و عدم پاسخگویی به استعلامات قضایی و عدم امکان تحقیق و میسر نبودن جمع آوری ادله اثبات جرم به صورت بلاتکلیف مفتوح است.

وی افزود: این پرونده ها یا مفتوح هستند و یا بدون نتیجه مختومه شده اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت شان در بستر این پیام رسان مورد تعرض قرار گرفته علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به حق خود نخواهند رسید.