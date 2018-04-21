  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

تلاش برای جلوگیری از تخریب در محوطه قدیم گزک راین کرمان

تلاش برای جلوگیری از تخریب در محوطه قدیم گزک راین کرمان

کاوش‌های علمی باستان شناسی برای جلوگیری از تداوم تخریب و آسیب‌های انسانی به محوطه تاریخی گزک راین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، یدالله حیدری بابا کمال، سرپرست گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم محوطه قدیم گزک راین، استان کرمان با اعلام این خبر گفت: از نظر تنوع مواد فرهنگی و پراکنش آنها، محوطه قدیمی گزک راین به اواخر ساسانی، قرون اولیه اسلامی تا دوره سلجوقی  تعلق دارد و با توجه به رونق راه ارتباطی کرمان ـ بلوچستان و کرمان ـ هرمز در دوران سلاجقه و قراختاییان، احتمالاً یکی از ادوار اوج و گسترش این محوطه در همین زمان بوده است.

او درباره ضرورت گمانه زنی محوطه گزگ گفت: گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی برای تعیین عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی، یکی از اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی در موضوع حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی کشور است که با انجام این فعالیت‌ها، وضعیت معارضان محوطه‌های باستانی و مالکیت زمین‌های پیرامون محوطه‌ها روشن می شود.

این باستان شناس با اشاره به تاثیر نقشه‌های عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی در فراهم شدن امکان مدیریت و برنامه ریزی روستایی و شهری شایسته‌تر گفت: به عنوان نمونه، در تدوین طرح‌های‌هادی روستاهایی که عموماً در نزدیکی محوطه‌های تاریخی قرار دارند، توجه به مسأله میراث فرهنگی و محوطه‌های تاریخی، به تدوین علمی‌تر و دقیق‌تر این طرح‌ها یاری می‌رساند.

حیدری باباکمال با اشاره به انجام بررسی پیمایشی و روشمند در سطح محوطه، در جریان مطالعات میدانی، گفت: بعد از این بررسی‌ها ۲۵ گمانه یک متر و نیم در یک متر و نیم  پیرامون محوطه گزک راین در جهات اصلی و فرعی به صورت زیگزاگ برای تعیین عرصه و حرایم درجه یک و دو ایجاد شد.

او در ادامه با اشاره به عبور راه ارتباطی کرمان به بلوچستان و هرمز از این منطقه و قرارگیری محوطه در میان دو رشته کوه با محور شمال غربی ـ جنوب شرقی افزود: گسترش محوطه استقراری گزک قدیم بر پایه الگوی محوری شمال غربی ـ جنوب شرقی بوده و بر این اساس، طول شمال غربی ـ جنوب شرقی محوطه در حدود ۲۵۰۰ متر و عرض محوطه در حدود ۸۰۰ متر است.

کد خبر 4276445
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها