به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت مدافعان حرم در این سازمان و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از استوانه های نگهدارنده انقلاب اسلامی است؛ سپاه نیز مولود مبارک انقلاب اسلامی است و این دو در کنار هم در چهار دهه گذشته ثابت کرده اند که هرکدامشان برای تداوم انقلاب اسلامی لازم هستند.

وی افزود: ارتش و سپاه برای مردم مایه امنیت هستند و این امنیت در ورای مرزهای جمهوی اسلامی ایران خود را نشان داده است.

سردار غیب پرور با بیان اینکه سخنرانی امیر موسوی در ویژه برنامه روز پاسدار حامل پیام هایی است، تصریح کرد: همه بدانند ارتش و سپاه دو بازوی محکم تحت ولایت فرمانده معظم کل قوا هستند.