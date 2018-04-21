به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، به نمایش و نقد فیلم مستند «معرف» ساخته آزادی رضاییان مقدم اختصاص یافته است. این فیلم تنها مستند ایرانی پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره معتبر «هات‌داکس» کانادا در سال ۲۰۱۸ است.

این مستند از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ در سالن «سینماحقیقت» این «مرکز» به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور آزادی رضاییان مقدم کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلم‌ها و روبرت صافاریان منتقد میهمان مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

در این فیلم مستند با نحوه‌ کار در یک دفتر همسریابی آشنا می‌شویم. «معرف» برای اولین بار در بخش مسابقه ملی یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش درآمد.

عوامل تولید این فیلم ۶۳ دقیقه‌ای عبارتند از پژوهشگر، نویسنده، فیلمبردار، صدابردار، کارگردان و تهیه‌کننده: آزادی رضاییان مقدم؛ میکس صدا: انسیه ملکی؛ تدوینگر: آزاده سلیمیان، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی.