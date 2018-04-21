  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

نقد و بررسی منتخب جشنواره «هات‌داکس» در سالن «سینماحقیقت»

نقد و بررسی منتخب جشنواره «هات‌داکس» در سالن «سینماحقیقت»

مستند «معرف» به کارگردانی آزادی رضاییان مقدم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، به نمایش و نقد فیلم مستند «معرف» ساخته آزادی رضاییان مقدم اختصاص یافته است. این فیلم تنها مستند ایرانی پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره معتبر «هات‌داکس» کانادا در سال ۲۰۱۸ است.

این مستند از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ در سالن «سینماحقیقت» این «مرکز» به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور آزادی رضاییان مقدم کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلم‌ها و روبرت صافاریان منتقد میهمان مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

در این فیلم مستند با نحوه‌ کار در یک دفتر همسریابی آشنا می‌شویم. «معرف» برای اولین بار در بخش مسابقه ملی یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش درآمد.

عوامل تولید این فیلم ۶۳ دقیقه‌ای عبارتند از پژوهشگر، نویسنده، فیلمبردار، صدابردار، کارگردان و تهیه‌کننده: آزادی رضاییان مقدم؛ میکس صدا: انسیه ملکی؛ تدوینگر: آزاده سلیمیان، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی.

کد مطلب 4276502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها