۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

جامعه اسلامی درس ولایت‌مداری را از حضرت ابوالفضل (ع) فرا گیرد

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: جامعه اسلامی درس ولایت‌مداری را از حضرت ابوالفضل (ع) فرا گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی ضمن تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس اظهار داشت: جامعه اسلامی باید درس با ولایت بودند و با ولایت ماندن را از ابوالفضل العباس فرا بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) را روز جانباز نامیدند که این روز را به همه کسانی که در راه خدا قیام کردند و به فیض جانبازی نائل آمدند تبریک می‌گویم.

وی گفت: حضرت ابوالفضل العباس شخصیتی بودند که همچون امام و مقتدای خویش، حضرت امام حسین (ع)، شجاعی با ایمان و مقاوم بود و یکی از ویژگی های بارز آن حضرت ولایتمداری ایشان بود که با تمام وجود از امام زمان خویش دفاع کرد و در رکاب آن حضرت ایستادگی کرد و جان خود را تقدیم راه امامش کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: حضرت عباس علیه السلام دارای مقامات بزرگی است، در حقیقت با ایثار، فداکاری و گذشت خود برای یاری رساندن به امام خویش از هیچ کوششی دریغ نورزید و پایدار و با استقامت در مسیر ولایت ماند تا به فیض عظمای شهادت رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: حضرت امام سجاد(ع) در حدیثی با اشاره به رشادت ها و جانبازی های حضرت ابوالفضل العباس می‌فرمایند خدا رحمت کند عمویم عباس را که جان خود را فدای برادر، و دستان خود را فدای اسلام کرد و در بهشت جایگاهی دارد که تمام شهدا غبطه مقام عباس را می خورند.

