به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی ضمن تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس اظهار داشت: جامعه اسلامی باید درس با ولایت بودند و با ولایت ماندن را از ابوالفضل العباس فرا بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) را روز جانباز نامیدند که این روز را به همه کسانی که در راه خدا قیام کردند و به فیض جانبازی نائل آمدند تبریک می‌گویم.

وی گفت: حضرت ابوالفضل العباس شخصیتی بودند که همچون امام و مقتدای خویش، حضرت امام حسین (ع)، شجاعی با ایمان و مقاوم بود و یکی از ویژگی های بارز آن حضرت ولایتمداری ایشان بود که با تمام وجود از امام زمان خویش دفاع کرد و در رکاب آن حضرت ایستادگی کرد و جان خود را تقدیم راه امامش کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: حضرت عباس علیه السلام دارای مقامات بزرگی است، در حقیقت با ایثار، فداکاری و گذشت خود برای یاری رساندن به امام خویش از هیچ کوششی دریغ نورزید و پایدار و با استقامت در مسیر ولایت ماند تا به فیض عظمای شهادت رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: حضرت امام سجاد(ع) در حدیثی با اشاره به رشادت ها و جانبازی های حضرت ابوالفضل العباس می‌فرمایند خدا رحمت کند عمویم عباس را که جان خود را فدای برادر، و دستان خود را فدای اسلام کرد و در بهشت جایگاهی دارد که تمام شهدا غبطه مقام عباس را می خورند.