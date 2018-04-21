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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک:

پرونده‌ای در ارتباط با حیوان آزاری جاده سد دز تشکیل شد

پرونده‌ای در ارتباط با حیوان آزاری جاده سد دز تشکیل شد

اندیمشک - رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با اشاره به تشکیل پرونده در ارتباط با حیوان آزاری مسیر سد دز گفت: یکی از وظایف ذاتی مجموعه محیط زیست اندیمشک حفاظت و حراست از جانداران است.

سعید عیدی گماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اداره محیط زیست اندیمشک یکی از وظایف ذاتی مجموعه را حراست، حفاظت از کلیه جانداران می‌داند و با افرادی که به حقوق حیوانات احترام نگذارند برابر قانون برخورد می‌کند.

وی افزود: یک راکب موتورسیکلت در مسیر سد دز اندیمشک اقدام به بستن یک قلاده سگ کرده که توسط شهروندان تصاویر به اداره محیط زیست ارائه و ادله لازم جمع آوری شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک، حیوان آزاری را یک گناه نابخشودنی و اقدامی خشونت‌آمیز خواند و اظهار کرد: برای رسیدگی به این اقدام خشونت‌آمیز پرونده‌ای برای حیوان‌آزار مسیر دسترسی به سد دز اندیمشک تشکیل و به مراجع قضایی برای رسیدگی تحویل داده شد.

عیدی‌ گماری گفت: امیدوار هستیم با اقدامات فرهنگی که از طریق رسانه‌ها و نیز آموزش گروه‌های سنی در ایام مختلف سال انجام می‌شود، دیگر شاهد صحنه‌های دلخراش حیوان آزاری نباشیم.

کد مطلب 4276654

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