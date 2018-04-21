سعید عیدی گماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اداره محیط زیست اندیمشک یکی از وظایف ذاتی مجموعه را حراست، حفاظت از کلیه جانداران می‌داند و با افرادی که به حقوق حیوانات احترام نگذارند برابر قانون برخورد می‌کند.

وی افزود: یک راکب موتورسیکلت در مسیر سد دز اندیمشک اقدام به بستن یک قلاده سگ کرده که توسط شهروندان تصاویر به اداره محیط زیست ارائه و ادله لازم جمع آوری شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک، حیوان آزاری را یک گناه نابخشودنی و اقدامی خشونت‌آمیز خواند و اظهار کرد: برای رسیدگی به این اقدام خشونت‌آمیز پرونده‌ای برای حیوان‌آزار مسیر دسترسی به سد دز اندیمشک تشکیل و به مراجع قضایی برای رسیدگی تحویل داده شد.

عیدی‌ گماری گفت: امیدوار هستیم با اقدامات فرهنگی که از طریق رسانه‌ها و نیز آموزش گروه‌های سنی در ایام مختلف سال انجام می‌شود، دیگر شاهد صحنه‌های دلخراش حیوان آزاری نباشیم.