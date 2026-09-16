رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی تالاب «تنوردر» دورود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از رفع تصرف دو هکتار از اراضی تالاب «تنوردر» شهرستان دورود خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای صیانت از عرصه‌های تالابی و جلوگیری از تعرض به اراضی تحت حفاظت، با پیگیری و اقدامات قانونی انجام‌شده توسط اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دورود و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، دو هکتار از اراضی تالاب «تنوردر» که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف و به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با تأکید بر اهمیت زیست‌محیطی تالاب «تنوردر»، افزود: تالاب‌ها از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های طبیعی هستند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تأمین زیستگاه گونه‌های جانوری و پرندگان و تعادل اکولوژیک منطقه دارند و حفاظت از این عرصه‌ها از اولویت‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان است.

فرمان پور، تصریح کرد: با هرگونه تصرف، تغییر کاربری، تخریب و دخل‌وتصرف غیرمجاز در اراضی تالابی و مناطق تحت مدیریت، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عرصه‌های ارزشمند طبیعی استان در معرض تخریب و تعرض قرار گیرند.

وی از تلاش و پیگیری نیروهای محیط‌زیست شهرستان دورود و دستگاه‌های همراه در اجرای اقدامات قانونی و حفاظت از اراضی تالاب تنوردر قدردانی کرد و خواستار همکاری و مشارکت بیشتر مردم و جوامع محلی در حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی شد.