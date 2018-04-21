قتل های مسلحانه در شرق استان کرمان ۵۳ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل‌همایی‌راد با اشاره به کسب رتبه برتر استان کرمان در سال ۹۵ در حوزه امنیت اظهار داشت: دانش و تخصص اعضای شورای تامین استان، تجربه فوق‌العاده در سطوح مختلف، تعامل بین اعضا و تدبیر سبب کسب این رتبه شد.

وی با اشاره به افتتاح ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه توسط رئیس جمهور در کرمان افزود: این کار در بستر امنیت صورت گرفته و اگر امنیت نباشد هیچ سرمایه‌گذاری ورود پیدا نمی‌کند.

همایی‌راد ادامه داد: هر یک از شهرستان‌های استان را که رصد کنید متوجه می‌شوید که امنیت در این مناطق رشد داشته است.

وی از تدوین سند توسعه نظم و امنیت در استان خبر داد و گفت: این سند در بهمن ماه سال ۹۳ تدوین شد که به نوعی نقشه راه ما محسوب می‌شود.

مدیر کل امنیتی و امتظامی استانداری کرمان با بیان اینکه این سند دو راهبرد دارد، اظهارداشت: اولین راهبرد ما، تمرکز بر پیش‌بینی و پیشگیری است تا جرم محقق نشود.

وی تصریح کرد: دومین راهبرد این سند، مسئول‌سازی و همراه‌سازی است.

وی گفت: در سال‌های نه چندان دور بخش‌هایی از استان کرمان محل استقرار اشرار بود و در سال‌های ۷۰، بیش از ۲۰۰ گروه مسلح مستقر در استان وجود داشت.

همایی‌راد افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته آخرین گروه از اشرار مسلح مستقر استان، در جبالبارز جنوبی در دولت یازدهم حذف شد.

وی گفت: یکی از ابتکارات کرمان تقسیم‌بندی استان به هشت منطقه امنیتی بود که مسائل آن‌ها در شورای تامین امنیت مشترک پیگیری می‌شود.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری گفت: ۳۱ جلسه شورای تامین در سال گذشته صرفا به منظور مقابله با زمین‌خواری برگزار و بیش از دو هزار هکتار از اراضی بدون هیچ تنشی رفع تصرف شد.

وی با بیان اینکه استان کرمان در جلب مشارکت خیران در حوزه امنیت در صدر قرار دارد، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان از سوی اشخاص در حوزه امنیت وقف شده است.

همایی‌راد از تجهیز راه‌های استان به سیستم پایش تصویری خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت پایش تصویری جاده‌های استان سال قبل صد درصد افزایش یافت و امیدواریم این ظرفیت در سالجاری به ۵۰۰ درصد برسد.

وی افزود: آمار پلیس نشان می‌دهد که میزان تلفات و تصادفات در محدوده نصب سامانه پایش تصویری ۶۷ درصد کاهش دارد.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با بیان اینکه در سال ۹۶ در بسیاری از شاخص‌های امنیتی روند مطلوبی داشتیم اظهارداشت: سرقت‌های مسلحانه در سال گذشته نسبت سال ۹۵، ۲۴ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در همین راستا و در سال گذشته سرقت به عنف یک درصد، سرقت تحت پوشش ماموران ۴۱ درصد، سرقت از بانک ۱۰۰ درصد، سرقت اتومبیل سه درصد، سرقت موتورسیکلت شش درصد و سرقت کیف‌قاپی ۴۲ درصد کاهش داشته است.

همایی‌راد افزود: گروگان‌گیری نیز در سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در بعضی از جرایم شاهد افزایش جرم بودیم، گفت: در بحث استفاده از چاقو، قمه و سلاح سرد با افزایش ۴۸ درصدی روبرو بودیم.

وی ادامه داد: کشفیات موادمخدر نیز در سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشت و بالغ بر ۱۴۳ هزار کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف شد.

همایی‌راد از رشد ۴۸ درصدی کشفیات انواع سلاح گرم خبر داد و گفت: کشف سوخت قاچاق ۳۱ درصد و کشف مشروبات الکلی داخلی ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی تصادفات استان کرمان اظهارداشت: تعداد متوفیان تصادفات ۱۳ درصد و مصدومان ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان تصریح کرد: در حوزه دستگیری اتباع غیرمجاز، سال گذشته بیش از ۸۷ هزار نفر در استان دستگیر و طرد شدند.

وی ادامه داد: طی شش سال گذشته نیز بیش از ۴۴۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در استان کرمان دستگیر و طرد شدند.

همایی‌راد در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارت ملی هوشمند در پیشگیری از جعل بسیار موثر است، افزود: از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت استان کرمان، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرایط دریافت کارت ملی هوشمند را دارند که تاکنون یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کردند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استان کرمان خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال ۹۷ کسانی که بدون کارت ملی هوشمند به ادارات مراجعه کند، پاسخی دریافت نمی‌کنند و افراد حداکثر تا پایان خرداد ماه فرصت دارند برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

وی افزود: وقوع و کشف جعل اسکناس در استان طی سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

همایی‌راد از کاهش ۳۵ درصدی جعل اسناد مالکیت در استان خبر داد و گفت: اجرای طرح کاداستر بسیار به این مساله کمک کرد.

وی با اشاره به کاهش وقوع جرم در استان کرمان، اظهارداشت: در شرق استان ۵۳ درصد قتل‌های مسلحانه کاهش یافته است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با بیان اینکه وقوع قتل در شهر کرمان ۲۷ درصد کاهش داشته است، افزود: علت بسیاری از قتل‌ها در استان کرمان اختلافات خانوادگی است.

وی همچنین گفت: سرقت‌های خرد نیز در استان کرمان ۱۴ درصد افزایش داشته است.