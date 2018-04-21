به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خراسانی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که ظهر شنبه در مجمع حکمت اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: همایش ملی حکیم طهران، آقا علی مدرس زنوزی(حکیم موسس) پنجم و ششم اردیبهشت‌ماه در تهران و قم برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: افتتاحیه همایش روز چهارشنبه در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از ساعت ۹ تا ۱۷ با سخنرانی آیت الله مصطفوی و پیام تصویری آیت الله جوادی آملی برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی همایش ملی حکیم طهران عنوان کرد: اختتامیه این همایش نیز روز پنج شنبه در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) از ساعت ۸ تا ۱۳ با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که این همایش با همکاری ۲۲ مرکز فرهنگی برگزار می‌شود، اظهار داشت: تاکنون ۱۶ پیش نشست در نقاط مختلف کشور برگزار شده که از ماحصل آن در روز همایش رونمایی می‌شود.

ارسال ۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش

خراسانی تصریح کرد: ۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی حکیم طهران ارسال شد که ۳۷ مقاله منتخب و در دو جلد منتشر شده و از آن رونمایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: آثار جمع‌آوری شده آقا علی مدرس نیز در پنج جلد منتشر شده و از آن نیز در روز اختتامیه همایش در قم رونمایی می‌شود.

دبیر اجرایی همایش ملی حکیم طهران اضافه کرد: در تصحیح آثار حکیم طهران از اساتید فن بهره گرفتیم و سعی کردیم تمامی آثار حتی آثاری که در موزه سوربن فرانسه بود را جمع آوری کنیم.

وی با اشاره به شخصیت آقا علی مدرس عنوان کرد: حکیم موسس بعد از ملاصدرا از تأثیرگذارترین افراد بود که در عصر قاجار زندگانی می‌کرد. مدرسه سپهسالار قدیم برای ایشان ساخته و معروف به حکیم موسس شد زیرا نوآوری‌های خاصی را در فلسفه بعد از ملاصدرا ایجاد کرد.

خراسانی ادامه داد:‌ حوزه فلسفی تهران در زمان آقا علی مدرس به اوج رسید و این عالم دینی شخصیت منحصر به فردی در زمان خود بود.

وی عنوان داشت: دست اندرکاران همایش ملی حکیم طهران روز دوشنبه با مقام معظم رهبری دیداری خواهند داشت که در روز همایش قطعه‌ای از ویدئوی این دیدار نشان داده می‌شود.